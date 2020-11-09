https://ria.ru/20201109/rosselkhoznadzor-1583751793.html

Россельхознадзор объяснил следы коронавируса на упаковке рыбы для Китая

Россельхознадзор объяснил следы коронавируса на упаковке рыбы для Китая

Следы коронавирусной инфекции, обнаруженные на упаковке поставленной в Китай рыбной продукции российских предприятий, могли быть занесены в ходе промежуточной... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:05

2020-11-09T15:05

2020-11-09T15:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

китай

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следы коронавирусной инфекции, обнаруженные на упаковке поставленной в Китай рыбной продукции российских предприятий, могли быть занесены в ходе промежуточной выгрузки на территории Евросоюза, говорится в сообщении Россельхознадзора."Служба предполагает, что вирус мог быть занесен на упаковку продукции уже после ее выгрузки на территории ЕС", - говорится в сообщении ведомства.Временный запрет на поставки рыбной продукции российскими предприятиями, на упаковке которой китайская сторона обнаружила следы коронавирусной инфекции, обсуждался в пятницу в ходе переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР. В ходе переговоров отмечалось, что за последние две недели такое нарушение зафиксировано в грузах, экспортируемых с четырех российских судов. Россельхознадзор провел расследование причин произошедшего."Выяснилось, что эти предприятия поставляли свою продукцию в ЕС. Изначально она не предназначалась для экспорта в Китай, российские производители не были уведомлены о дальнейших планах европейской стороны направить продукты в КНР", - отмечается в сообщении.Далее ведомство указывает, что после прибытия в европейский порт товары были выгружены на холодильных предприятиях, где хранились больше месяца, а затем из них были сформированы новые партии грузов и отправлены на территорию Китая. При этом подчеркивается, что экипажи российских судов тестировались на наличие COVID-19, ни у кого из их членов коронавирусная инфекция не была выявлена. Таким образом, служба делает предположение, что вирус мог быть занесен на упаковку уже после выгрузки на территории ЕС. В настоящее время китайская сторона ввела временный запрет на поставки товаров с этих судов на одну неделю.Россельхознадзор в ходе переговоров отметил, что для завершения расследования всех причин случившегося службе необходимы протоколы испытаний, проведенных китайским ведомством на наличие COVID-19 на упаковках продуктов. Российская сторона также запросила копии ветеринарных сертификатов, в сопровождении которых подконтрольные товары поступили в КНР и фото этикеток продукции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580324719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kovid-1579412821.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, китай, экономика