https://ria.ru/20201109/prestupnost-1583768417.html

Медведев опроверг информацию о всплеске преступности во время пандемии

Медведев опроверг информацию о всплеске преступности во время пандемии

Показатели уровня преступности в России на фоне коронавируса сопоставимы с предыдущим годом, поэтому разговоры о всплесках не подтверждаются, заявил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:41

2020-11-09T15:41

2020-11-09T15:41

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Показатели уровня преступности в России на фоне коронавируса сопоставимы с предыдущим годом, поэтому разговоры о всплесках не подтверждаются, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В целом основные показатели уровня преступности по итогам девяти месяцев этого года соответствуют прошлогодним, поэтому разговоры о всплесках каких-то там избыточных, флуктуациях, движениях, они не подтверждаются", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Медведев ответил, что число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть более 1,5 миллиона.

https://ria.ru/20200624/1573398004.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество