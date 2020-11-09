https://ria.ru/20201109/prestupnost-1583768417.html
Медведев опроверг информацию о всплеске преступности во время пандемии
Медведев опроверг информацию о всплеске преступности во время пандемии
Показатели уровня преступности в России на фоне коронавируса сопоставимы с предыдущим годом, поэтому разговоры о всплесках не подтверждаются, заявил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:41
2020-11-09T15:41
2020-11-09T15:41
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Показатели уровня преступности в России на фоне коронавируса сопоставимы с предыдущим годом, поэтому разговоры о всплесках не подтверждаются, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В целом основные показатели уровня преступности по итогам девяти месяцев этого года соответствуют прошлогодним, поэтому разговоры о всплесках каких-то там избыточных, флуктуациях, движениях, они не подтверждаются", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Медведев ответил, что число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть более 1,5 миллиона.
https://ria.ru/20200624/1573398004.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество