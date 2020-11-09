https://ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583725317.html

В Совфеде прокомментировали отставки нескольких министров в правительстве

В Совфеде прокомментировали отставки нескольких министров в правительстве

Новые задачи, стоящие перед Россией в плане социально-экономического развития, восстановления экономики в посткоронавирусный период, потребовали новые кадровые... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:33

2020-11-09T12:33

2020-11-09T12:33

евгений дитрих

аэрофлот

госдума рф

виталий савельев

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1400x0_80_0_0_963fa015d998f6a2c44deb2ea426a07e.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новые задачи, стоящие перед Россией в плане социально-экономического развития, восстановления экономики в посткоронавирусный период, потребовали новые кадровые решения, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.Ранее президент РФ Владимир Путин провел перестановки в правительстве, свои посты покидают пять министров, кандидатуры новых руководителей ведомств должна утвердить Госдума."Я думаю, что подобные изменения были продиктованы необходимостью исполнения комплексного плана по восстановлению экономики", - сказал Рябухин РИА Новости в понедельник.Он полагает, что новые кадровые решения принимались "с учетом опыта, компетентности кандидатов".Говоря о транспортной отрасли, которую может возглавить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Рябухин отметил, что он высокопрофессиональный специалист, хорошо знающий вопросы развития транспортной сферы.При этом бывший глава ведомства Евгений Дитрих, по мнению сенатора, также хорошо себя зарекомендовал на этом посту и в дальнейшем может занять какой-либо высокий пост, например, возглавить госкорпорацию.

https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html

https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений дитрих, аэрофлот, госдума рф, виталий савельев, владимир путин, политика