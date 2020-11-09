https://ria.ru/20201109/pogoda-1583707054.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера понедельника из-за ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:18
2020-11-09T11:18
2020-11-09T11:18
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера понедельника из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 21.00 9 ноября до 21.00 10 ноября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество