https://ria.ru/20201109/pogoda-1583680317.html

В Москве в понедельник ожидается облачная погода без осадков

В Москве в понедельник ожидается облачная погода без осадков

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:06

2020-11-09T08:06

2020-11-09T08:06

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 3-5 градусов, в Подмосковье от плюс одного до плюс шести", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество