https://ria.ru/20201109/pogoda-1583680317.html
В Москве в понедельник ожидается облачная погода без осадков
В Москве в понедельник ожидается облачная погода без осадков
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:06
2020-11-09T08:06
2020-11-09T08:06
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 3-5 градусов, в Подмосковье от плюс одного до плюс шести", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество