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https://ria.ru/20201109/pakhmutova-1583698246.html
Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:57
2020-11-09T10:57
культура
музыка
новости культуры
николай добронравов
владимир путин
александра пахмутова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым делом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Советскому и российскому композитору в понедельник исполнился 91 год."Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем. Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия – искренняя увлечённость любимым делом и огромное уважение к людям, которым Вы щедро дарите тепло своей души и сердца", - говорится в телеграмме.Путин пожелал Пахмутовой и ее мужу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.
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музыка, новости культуры, николай добронравов, владимир путин, александра пахмутова

Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

10:57 09.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым делом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Советскому и российскому композитору в понедельник исполнился 91 год.
"Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем. Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия – искренняя увлечённость любимым делом и огромное уважение к людям, которым Вы щедро дарите тепло своей души и сердца", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал Пахмутовой и ее мужу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России. 10 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 10.11.2019
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