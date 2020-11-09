https://ria.ru/20201109/pakhmutova-1583698246.html

Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:57

2020-11-09T10:57

2020-11-09T10:57

культура

музыка

новости культуры

николай добронравов

владимир путин

александра пахмутова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым делом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Советскому и российскому композитору в понедельник исполнился 91 год."Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем. Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия – искренняя увлечённость любимым делом и огромное уважение к людям, которым Вы щедро дарите тепло своей души и сердца", - говорится в телеграмме.Путин пожелал Пахмутовой и ее мужу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.

https://ria.ru/20191110/1560783298.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, николай добронравов, владимир путин, александра пахмутова