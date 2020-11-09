https://ria.ru/20201109/pakhmutova-1583698246.html
Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:57
2020-11-09T10:57
2020-11-09T10:57
культура
музыка
новости культуры
николай добронравов
владимир путин
александра пахмутова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156205/63/1562056398_0:147:2881:1769_1400x0_80_0_0_19377504d085720c5ac0d51242ada781.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым делом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Советскому и российскому композитору в понедельник исполнился 91 год."Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем. Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия – искренняя увлечённость любимым делом и огромное уважение к людям, которым Вы щедро дарите тепло своей души и сердца", - говорится в телеграмме.Путин пожелал Пахмутовой и ее мужу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.
https://ria.ru/20191110/1560783298.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156205/63/1562056398_129:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_e3ea40e3bfadd1666646ce291549f386.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, николай добронравов, владимир путин, александра пахмутова
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив ее искреннюю увлечённость любимым делом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Советскому и российскому композитору в понедельник исполнился 91 год.
"Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем. Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия – искренняя увлечённость любимым делом и огромное уважение к людям, которым Вы щедро дарите тепло своей души и сердца", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал Пахмутовой и ее мужу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.