https://ria.ru/20201109/opoznanie-1583779828.html

Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова опознали и передали семье

Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова опознали и передали семье

Тело сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, найденное в Чёрном море, официально опознано и передано семье, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:28

2020-11-09T16:28

2020-11-09T16:28

игорь коропов

mail.ru group

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Тело сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, найденное в Чёрном море, официально опознано и передано семье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из сочинского отеля и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. После этого его не видели, поиски продолжались вплоть до 6 ноября, когда об обнаружении неопознанного тела мужчины в акватории Чёрного моря сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.Тело погибшего было доставлено на сушу, следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Интернет-холдинг Mail.ru Group подтвердил РИА Новости, что найденное тело принадлежит Коропову. По первым данным, озвученным СУСК по Краснодарскому краю в этот же день, признаков насильственной смерти на нём нет."Опознание было, опознал Коропова его друг... Тело в пятницу передали матери", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.Игорь Коропов в 2016 году выступил одним из создателей платформы Skillbox, которая проводит обучение дизайну, программированию и маркетингу. На сегодняшний день Skillbox вырос до 150 программ, на которых обучаются 40 тысяч студентов. В феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583503001.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/koropov-1583360927.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь коропов, mail.ru group, краснодарский край, происшествия