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Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова опознали и передали семье
Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова опознали и передали семье
Тело сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, найденное в Чёрном море, официально опознано и передано семье, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:28
2020-11-09T16:28
игорь коропов
mail.ru group
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Тело сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, найденное в Чёрном море, официально опознано и передано семье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из сочинского отеля и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. После этого его не видели, поиски продолжались вплоть до 6 ноября, когда об обнаружении неопознанного тела мужчины в акватории Чёрного моря сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.Тело погибшего было доставлено на сушу, следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Интернет-холдинг Mail.ru Group подтвердил РИА Новости, что найденное тело принадлежит Коропову. По первым данным, озвученным СУСК по Краснодарскому краю в этот же день, признаков насильственной смерти на нём нет."Опознание было, опознал Коропова его друг... Тело в пятницу передали матери", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.Игорь Коропов в 2016 году выступил одним из создателей платформы Skillbox, которая проводит обучение дизайну, программированию и маркетингу. На сегодняшний день Skillbox вырос до 150 программ, на которых обучаются 40 тысяч студентов. В феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583503001.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/koropov-1583360927.html
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игорь коропов, mail.ru group, краснодарский край, происшествия

Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова опознали и передали семье

16:28 09.11.2020
 
Игорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Тело сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, найденное в Чёрном море, официально опознано и передано семье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из сочинского отеля и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. После этого его не видели, поиски продолжались вплоть до 6 ноября, когда об обнаружении неопознанного тела мужчины в акватории Чёрного моря сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 12:22
Нашедший тело сооснователя Skillbox указал возможную причину его смерти
Тело погибшего было доставлено на сушу, следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Интернет-холдинг Mail.ru Group подтвердил РИА Новости, что найденное тело принадлежит Коропову. По первым данным, озвученным СУСК по Краснодарскому краю в этот же день, признаков насильственной смерти на нём нет.
"Опознание было, опознал Коропова его друг... Тело в пятницу передали матери", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
Игорь Коропов в 2016 году выступил одним из создателей платформы Skillbox, которая проводит обучение дизайну, программированию и маркетингу. На сегодняшний день Skillbox вырос до 150 программ, на которых обучаются 40 тысяч студентов. В феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.
Участник поискового отряда Лиза-Алерт во время поисков Игоря Коропова в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 13:35Сказано в эфире
В МЧС рассказали, как нашли тело сооснователя Skillbox Игоря КороповаВ Сочи обнаружили мертвым сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова, сообщили в отряде "Лиза Алерт". Как именно и где нашли тело, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь ЮРПСО МЧС России Мария Спиридонова.
 
Игорь КороповMail.Ru GroupКраснодарский крайПроисшествия
 
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