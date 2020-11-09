https://ria.ru/20201109/mma-1583801738.html

Онлайн-конференция о сотрудничестве Окко Спорт и Bellator

Онлайн-конференция о сотрудничестве Окко Спорт и Bellator

12 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную старту сотрудничества российского мультимедийного сервиса Окко Спорт и MMA-промоушена Bellator.

2020-11-09T18:07

2020-11-09T18:07

2020-11-09T18:07

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил ГЕРШКОВИЧ;- генеральный директор Bellator в Европе Дэвид ГРИН;- руководитель редакции MMA в Okko Спорт, комментатор Ян БАРАНЧУК;- многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО;- действующий чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим НЕМКОВ.Модератор – шеф-редактор Okko Спорт Владимир СТОГНИЕНКО.В рамках мероприятия речь пойдет о представлении MMA-промоушена Bellator на Okko Спорт, многообразии MMA-контента в сервисе и планах на 2021 год.Okko Спорт будет эксклюзивно транслировать турниры Bellator с 1 января 2021 года. Контракт заключен на 3 года. Okko Спорт покажет все номерные события Bellator и предварительные бои.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы