Онлайн-конференция о сотрудничестве Окко Спорт и Bellator
12 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную старту сотрудничества российского мультимедийного сервиса Окко Спорт и MMA-промоушена Bellator.
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Участники:
- руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил ГЕРШКОВИЧ;
- генеральный директор Bellator в Европе Дэвид ГРИН;
- руководитель редакции MMA в Okko Спорт, комментатор Ян БАРАНЧУК;
- многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО;
- действующий чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим НЕМКОВ.
Модератор – шеф-редактор Okko Спорт Владимир СТОГНИЕНКО.
В рамках мероприятия речь пойдет о представлении MMA-промоушена Bellator на Okko Спорт, многообразии MMA-контента в сервисе и планах на 2021 год.
Okko Спорт будет эксклюзивно транслировать турниры Bellator с 1 января 2021 года. Контракт заключен на 3 года. Okko Спорт покажет все номерные события Bellator и предварительные бои.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил ГЕРШКОВИЧ;
- генеральный директор Bellator в Европе Дэвид ГРИН;
- руководитель редакции MMA в Okko Спорт, комментатор Ян БАРАНЧУК;
- многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО;
- действующий чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим НЕМКОВ.
Модератор – шеф-редактор Okko Спорт Владимир СТОГНИЕНКО.
В рамках мероприятия речь пойдет о представлении MMA-промоушена Bellator на Okko Спорт, многообразии MMA-контента в сервисе и планах на 2021 год.
Okko Спорт будет эксклюзивно транслировать турниры Bellator с 1 января 2021 года. Контракт заключен на 3 года. Okko Спорт покажет все номерные события Bellator и предварительные бои.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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