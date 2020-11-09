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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583730483.html
Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами
Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами
Президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами, соответствующий... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:53
2020-11-09T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
денис мантуров
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Минздраву России, Минпромторгу России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, приобретаемыми в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.Ответственными назначены министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и главы регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583353376.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, денис мантуров, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество

Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами

12:53 09.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрепарат от COVID-19 "Арепливир" в аптеке Боско в Москве
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Минздраву России, Минпромторгу России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, приобретаемыми в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.
Ответственными назначены министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и главы регионов.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинОбщество
 
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