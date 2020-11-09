https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583730483.html

Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами

Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами

Президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами, соответствующий... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:53

2020-11-09T12:53

2020-11-09T12:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

денис мантуров

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Минздраву России, Минпромторгу России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, приобретаемыми в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.Ответственными назначены министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и главы регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583353376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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