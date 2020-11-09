https://ria.ru/20201109/kylie-minogue-1583338391.html
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:36
2020-11-09T00:36
2020-11-09T00:36
музыка
новости культуры
кайли миноуг
культура
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco. Сборник состоит из двух частей, в каждую из которых пошло по восемь треков, в том числе и "Magic", "Say something" и "I love it", которые задают настроение всему альбому, вдохновленному эстетикой дискотек 1970-х, 1980-х и даже 2000-х. В танцевальных композициях также звучат элементы электро и кантри. Послушать или скачать альбом можно на всех крупных цифровых площадках.
https://ria.ru/20201031/grande-1582249653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, кайли миноуг
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco.
"Спасибо за вашу поддержку и любовь к моей музыке. Я всегда рада поделиться ею с вами", – написала Миноуг в инстаграме.
Сборник состоит из двух частей, в каждую из которых пошло по восемь треков, в том числе и "Magic", "Say something" и "I love it", которые задают настроение всему альбому, вдохновленному эстетикой дискотек 1970-х, 1980-х и даже 2000-х. В танцевальных композициях также звучат элементы электро и кантри.
Послушать или скачать альбом можно на всех крупных цифровых площадках.