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https://ria.ru/20201109/kylie-minogue-1583338391.html
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:36
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музыка
новости культуры
кайли миноуг
культура
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco. Сборник состоит из двух частей, в каждую из которых пошло по восемь треков, в том числе и "Magic", "Say something" и "I love it", которые задают настроение всему альбому, вдохновленному эстетикой дискотек 1970-х, 1980-х и даже 2000-х. В танцевальных композициях также звучат элементы электро и кантри. Послушать или скачать альбом можно на всех крупных цифровых площадках.
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музыка, новости культуры, кайли миноуг

У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco

00:36 09.11.2020
 
© Фото предоставлено агентством NCA LiveКайли Миноуг
Кайли Миноуг - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото предоставлено агентством NCA Live
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco.

"Спасибо за вашу поддержку и любовь к моей музыке. Я всегда рада поделиться ею с вами", – написала Миноуг в инстаграме.

Сборник состоит из двух частей, в каждую из которых пошло по восемь треков, в том числе и "Magic", "Say something" и "I love it", которые задают настроение всему альбому, вдохновленному эстетикой дискотек 1970-х, 1980-х и даже 2000-х. В танцевальных композициях также звучат элементы электро и кантри.
Послушать или скачать альбом можно на всех крупных цифровых площадках.
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