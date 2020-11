https://ria.ru/20201109/kylie-minogue-1583338391.html

У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco

Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco.

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco. Сборник состоит из двух частей, в каждую из которых пошло по восемь треков, в том числе и "Magic", "Say something" и "I love it", которые задают настроение всему альбому, вдохновленному эстетикой дискотек 1970-х, 1980-х и даже 2000-х. В танцевальных композициях также звучат элементы электро и кантри. Послушать или скачать альбом можно на всех крупных цифровых площадках.

