https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583750460.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на коронавирус

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на коронавирус

В России проводится в сутки около 500-600 тысяч исследований на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:16

2020-11-09T14:16

2020-11-09T14:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В России проводится в сутки около 500-600 тысяч исследований на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Тестирование и расширение тестирований - это крайне важный элемент эпиднадзора. Более 65 миллионов исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию. Участвует 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий. И сегодня в сутки проводится от 500 до 600 тысяч исследований во всех субъектах Российской Федерации", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество