https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583750460.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на коронавирус
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на коронавирус
В России проводится в сутки около 500-600 тысяч исследований на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:16
2020-11-09T14:16
2020-11-09T14:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В России проводится в сутки около 500-600 тысяч исследований на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Тестирование и расширение тестирований - это крайне важный элемент эпиднадзора. Более 65 миллионов исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию. Участвует 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий. И сегодня в сутки проводится от 500 до 600 тысяч исследований во всех субъектах Российской Федерации", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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