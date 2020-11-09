https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583699715.html
В Москве выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Москве выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Рекордное число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6897), суточный прирост новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге составил 1403, в Подмосковье РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:53
2020-11-09T10:53
2020-11-09T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6897), суточный прирост новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге составил 1403, в Подмосковье - 660, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Ранее наибольший суточный прирост новых случаев заболевания в Москве был зафиксирован 7 мая и составил 6703 случая."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6897, 2. Санкт-Петербург - 1403, 3. Московская область - 660", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области - 42, Чечне - 37, Ненецком автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество