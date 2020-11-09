https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583699715.html

В Москве выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В Москве выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Рекордное число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6897), суточный прирост новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге составил 1403, в Подмосковье РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:53

2020-11-09T10:53

2020-11-09T10:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6897), суточный прирост новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге составил 1403, в Подмосковье - 660, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Ранее наибольший суточный прирост новых случаев заболевания в Москве был зафиксирован 7 мая и составил 6703 случая."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6897, 2. Санкт-Петербург - 1403, 3. Московская область - 660", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области - 42, Чечне - 37, Ненецком автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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