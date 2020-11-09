https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583683851.html

В Москве 3313 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

В Москве 3313 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 343 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:03

2020-11-09T09:03

2020-11-09T09:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 343 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3313 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226", - сообщила вице-мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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