https://ria.ru/20201109/karabakh-1583725750.html
Песков ответил на вопрос о создании рабочей группы по Карабаху с Турцией
Песков ответил на вопрос о создании рабочей группы по Карабаху с Турцией
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:36
2020-11-09T12:36
2020-11-09T12:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о предложении Турции создать рабочую группу по Карабаху.О предложении Эрдогана ранее сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.
https://ria.ru/20201109/aliev-1583707752.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире