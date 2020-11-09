Песков ответил на вопрос о создании рабочей группы по Карабаху с Турцией

"В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как российская сторона относится к предложению о создании рабочей группы по Карабаху.