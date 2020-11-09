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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583725750.html
Песков ответил на вопрос о создании рабочей группы по Карабаху с Турцией
Песков ответил на вопрос о создании рабочей группы по Карабаху с Турцией
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:36
2020-11-09T12:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о предложении Турции создать рабочую группу по Карабаху.О предложении Эрдогана ранее сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.
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россия
нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Песков ответил на вопрос о создании рабочей группы по Карабаху с Турцией

12:36 09.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах во время обострения конфликта
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о предложении Турции создать рабочую группу по Карабаху.

"В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как российская сторона относится к предложению о создании рабочей группы по Карабаху.

О предложении Эрдогана ранее сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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