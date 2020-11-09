https://ria.ru/20201109/baykal-1583714681.html
Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки
Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки
Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:44
2020-11-09T11:44
2020-11-09T11:44
байкал
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.Ранее сообщалось, что уровень воды в Байкале летом 2020 года превысил критическую отметку, что привело к необходимости увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. Однако увеличение сброса привело у частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области.
https://ria.ru/20201020/baykal-1580624969.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, иркутская область, общество