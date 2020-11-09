https://ria.ru/20201109/baykal-1583714681.html

Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки

Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки

Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:44

2020-11-09T11:44

2020-11-09T11:44

байкал

иркутская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571105582_0:109:3072:1837_1400x0_80_0_0_cccce6c67c098829b454d40dfabae24e.jpg

ИРКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.Ранее сообщалось, что уровень воды в Байкале летом 2020 года превысил критическую отметку, что привело к необходимости увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. Однако увеличение сброса привело у частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области.

https://ria.ru/20201020/baykal-1580624969.html

байкал

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байкал, иркутская область, общество