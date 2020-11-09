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Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки
Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки
Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:44
2020-11-09T11:44
байкал
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.Ранее сообщалось, что уровень воды в Байкале летом 2020 года превысил критическую отметку, что привело к необходимости увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. Однако увеличение сброса привело у частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области.
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байкал
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байкал, иркутская область, общество

Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки

11:44 09.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.

"Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки, которая составляет 457 метров. По данным на понедельник уровень - 456,99 метра. Вероятно, это позволит снизить сброс воды на Иркутской ГЭС, но этот вопрос уже не в нашей компетенции", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Байкале летом 2020 года превысил критическую отметку, что привело к необходимости увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. Однако увеличение сброса привело у частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области.
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