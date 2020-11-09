Памятник Айвазовскому открыли на площади у аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТоржественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, выполненного скульптором Салаватом Щербаковым, в аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Бюст художника-мариниста Ивана Айвазовского открыли на площади напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополя, который носит его имя, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня с вами откроем монумент, посвященный великой персоне – Ивану Константиновичу (Айвазовскому)… Вы знаете, терминал аэропорта построен в концепции морской волны. Это для нас большая ответственность. И хочу выразить благодарность всем, кто проголосовал за имя Ивана Айвазовского, которое было присвоено международному аэропорту Симферополь", - сказал на церемонии открытия бюста гендиректор авиаузла Евгений Плаксин.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТоржественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, выполненного скульптором Салаватом Щербаковым, в аэропорту Симферополя.
1 из 2
Торжественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, выполненного скульптором Салаватом Щербаковым, в аэропорту Симферополя.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта им. Айвазовского в Симферополе.
2 из 2
Здание аэропорта им. Айвазовского в Симферополе.
1 из 2
Торжественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, выполненного скульптором Салаватом Щербаковым, в аэропорту Симферополя.
2 из 2
Здание аэропорта им. Айвазовского в Симферополе.
Иван Айвазовский (1817-1900) —русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии. Основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Первый памятник художнику в России был открыт перед его домом в Феодосии (ныне галереей) в 1930 году. Еще два памятника установлены в Симферополе и Кронштадте.
Новая скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой около 3,5 метров изготовлена автором памятника князю Владимиру в Москве – скульптором Салаватом Щербаковым.
Конкурс по присвоению имен великих соотечественников аэропортам России прошел в 2018 году. Народным голосованием аэропорту Симферополь было присвоено имя Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
29 сентября, 15:11КультураВ Москве открыли памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта