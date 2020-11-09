https://ria.ru/20201109/ayvazovskiy-1583742281.html

Памятник Айвазовскому открыли на площади у аэропорта Симферополя

Памятник Айвазовскому открыли на площади у аэропорта Симферополя

Бюст художника-мариниста Ивана Айвазовского открыли на площади напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополя, который носит его имя, передает... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:46

2020-11-09T13:46

2020-11-09T13:46

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евгений плаксин

иван айвазовский

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Бюст художника-мариниста Ивана Айвазовского открыли на площади напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополя, который носит его имя, передает корреспондент РИА Новости."Мы сегодня с вами откроем монумент, посвященный великой персоне – Ивану Константиновичу (Айвазовскому)… Вы знаете, терминал аэропорта построен в концепции морской волны. Это для нас большая ответственность. И хочу выразить благодарность всем, кто проголосовал за имя Ивана Айвазовского, которое было присвоено международному аэропорту Симферополь", - сказал на церемонии открытия бюста гендиректор авиаузла Евгений Плаксин.Иван Айвазовский (1817-1900) —русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии. Основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Первый памятник художнику в России был открыт перед его домом в Феодосии (ныне галереей) в 1930 году. Еще два памятника установлены в Симферополе и Кронштадте.Новая скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой около 3,5 метров изготовлена автором памятника князю Владимиру в Москве – скульптором Салаватом Щербаковым.Конкурс по присвоению имен великих соотечественников аэропортам России прошел в 2018 году. Народным голосованием аэропорту Симферополь было присвоено имя Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, салават щербаков, евгений плаксин, иван айвазовский, симферополь