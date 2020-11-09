https://ria.ru/20201109/armeniya-1583697595.html

Онлайн-конференция вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна

Онлайн-конференция вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна

10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию вице-спикера парламента и сопредседателя российско-армянской межпарламентской комиссии Армении Алена СИМОНЯНА.

2020-11-09T10:47

2020-11-09T10:47

2020-11-09T19:21

анонсы

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Задать вопросВ мероприятии также примут участие: - председатель постоянной комиссии по государственным правовым вопросам Владимир ВАРТАНЯН; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России Вардан ТОГАНЯН.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы