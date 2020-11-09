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Онлайн-конференция вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна
Онлайн-конференция вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна
10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию вице-спикера парламента и сопредседателя российско-армянской межпарламентской комиссии Армении Алена СИМОНЯНА.
2020-11-09T10:47
2020-11-09T19:21
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Задать вопросВ мероприятии также примут участие: - председатель постоянной комиссии по государственным правовым вопросам Владимир ВАРТАНЯН; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России Вардан ТОГАНЯН.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна

10:47 09.11.2020 (обновлено: 19:21 09.11.2020)
 
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10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию вице-спикера парламента и сопредседателя российско-армянской межпарламентской комиссии Армении Алена СИМОНЯНА.
Задать вопрос

В мероприятии также примут участие:
- председатель постоянной комиссии по государственным правовым вопросам Владимир ВАРТАНЯН;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России Вардан ТОГАНЯН.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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