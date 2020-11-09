Онлайн-конференция вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна
10:47 09.11.2020 (обновлено: 19:21 09.11.2020)
10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию вице-спикера парламента и сопредседателя российско-армянской межпарламентской комиссии Армении Алена СИМОНЯНА.
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В мероприятии также примут участие:
- председатель постоянной комиссии по государственным правовым вопросам Владимир ВАРТАНЯН;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России Вардан ТОГАНЯН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примут участие:
- председатель постоянной комиссии по государственным правовым вопросам Владимир ВАРТАНЯН;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России Вардан ТОГАНЯН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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