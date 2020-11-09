https://ria.ru/20201109/alkozamok-1583730240.html

Онлайн-конференция о внедрении алкозамков

Онлайн-конференция о внедрении алкозамков

10 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Алкозамки как инструмент борьбы с вождением в нетрезвом состоянии: мировой опыт и российские реалии".

2020-11-09T12:51

2020-11-09T12:51

2020-11-09T12:51

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав ЛЫСАКОВ;- председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН;- исполнительный директор Европейского совета по безопасности дорожного движения Антонио АВЕНОЗО;- менеджер по развитию бизнеса направления "Контроль трезвости" компании Dräger Фархад МАМЕДОВ;- автомобильный эксперт Константин СОРОКИН.В рамках мероприятия будут обсуждены разные точки зрения на возможности, связанные с внедрением алкозамков, а также продемонстрированы примеры из международной и российской практики применения данных технических средств.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы