Онлайн-конференция о внедрении алкозамков
10 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Алкозамки как инструмент борьбы с вождением в нетрезвом состоянии: мировой опыт и российские реалии".
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Участники:
- член Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав ЛЫСАКОВ;
- председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН;
- исполнительный директор Европейского совета по безопасности дорожного движения Антонио АВЕНОЗО;
- менеджер по развитию бизнеса направления "Контроль трезвости" компании Dräger Фархад МАМЕДОВ;
- автомобильный эксперт Константин СОРОКИН.
В рамках мероприятия будут обсуждены разные точки зрения на возможности, связанные с внедрением алкозамков, а также продемонстрированы примеры из международной и российской практики применения данных технических средств.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав ЛЫСАКОВ;
- председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН;
- исполнительный директор Европейского совета по безопасности дорожного движения Антонио АВЕНОЗО;
- менеджер по развитию бизнеса направления "Контроль трезвости" компании Dräger Фархад МАМЕДОВ;
- автомобильный эксперт Константин СОРОКИН.
В рамках мероприятия будут обсуждены разные точки зрения на возможности, связанные с внедрением алкозамков, а также продемонстрированы примеры из международной и российской практики применения данных технических средств.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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