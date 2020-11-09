https://ria.ru/20201109/agressiya-1583711305.html

"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)

"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)

В реанимации волгоградской больницы умер отец-одиночка, избитый из-за перепалки (кто бы мог подумать) в родительском чате. Виртуальная агрессия вышла за пределы чата, и письменные угрозы превратились в реальные удары. Как такое могло произойти? Почему чаты переполнены токсичностью и злобой? Как отстоять своё мнение в диалоге и не оказаться жертвой?

2020-11-09T12:00

2020-11-09T12:00

2020-11-09T14:01

страхи/ошибки

подкаст

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«Страхи/Ошибки»: как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть) В реанимации волгоградской больницы умер отец-одиночка, избитый из-за перепалки (кто бы мог подумать) в родительском чате. Виртуальная агрессия вышла за пределы чата, и письменные угрозы превратились в реальные удары. Как такое могло произойти? Почему чаты переполнены токсичностью и злобой? Как отстоять своё мнение в диалоге и не оказаться жертвой?

Кто ответственен, в том числе юридически, за то, что происходит в чатах? Как пойти против большинства и высказать свою непопулярную точку зрения? Что делать с провокатором, который намеренно разжигает конфликты и сталкивает участников диалога друг с другом?Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как выжить в групповых чатах и можно ли отказаться от присутствия в них совсем.Как себя вести в рабочих и личных чатах, слушайте в подкасте "ЯсноПонятно". Автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова дает рекомендации, как сделать общение в мессенджерах конструктивным и адекватным.2:30 Почему так вышло, что почти все групповые чаты (рабочие, родительские, соседские) токсичные?4:50 Кто должен брать на себя роль модератора в чате?7:10 Почему в чатах мы позволяем себе больше агрессии, чем в живом общении?11:55 Как высказать свою непопулярную позицию в групповом чате?13:00 Как отразить агрессию и едкие комментарии в свой адрес?15:00 Что делать, если конфликт в чате дошёл до предела?16:45 Кто несёт ответственность за сказанное в общем диалоге и какие права нарушают оскорбления в чате?23:15 Какие существуют роли и шаблоны поведения в чате?24:20 Как самому писать в чате, чтобы не бесить других?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст