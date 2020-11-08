Стала известна дата запуска военного спутника ОАЭ ракетой "Союз"
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с кораблем "Союз МС-17" с космодрома Байконур
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Запуск разведывательного спутника Falcon Eye-2 в интересах минобороны ОАЭ российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 29 ноября, следует из материалов федеральной комиссии по связи США (FCC).
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт намечается на 28 ноября. Позже эту информацию подтвердил Ракетно-космический центр "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса"), который производит ракеты "Союз".
"Falcon Eye-2 будет запущен с космодрома Куру 29 ноября в 1.33 по гринвичскому времени (4.33 мск)", - говорится в материалах на сайте FCC.
Пуск ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с "Фрегатом", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся на ноябрь.
Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле 2019 года.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".