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Стала известна дата запуска военного спутника ОАЭ ракетой "Союз"
Стала известна дата запуска военного спутника ОАЭ ракетой "Союз"
Запуск разведывательного спутника Falcon Eye-2 в интересах минобороны ОАЭ российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:03
2020-11-08T03:03
россия
военно-морские силы сша
космос - риа наука
союз
роскосмос
французская гвиана
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европа
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Запуск разведывательного спутника Falcon Eye-2 в интересах минобороны ОАЭ российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 29 ноября, следует из материалов федеральной комиссии по связи США (FCC).Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт намечается на 28 ноября. Позже эту информацию подтвердил Ракетно-космический центр "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса"), который производит ракеты "Союз".Отмечается, что для обеспечения полёта спутника будет задействована наземная станция ВМС США на Аляске, поэтому требуется соответствующее разрешение от FCC.Пуск ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с "Фрегатом", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся на ноябрь.Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле 2019 года.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577579875.html
россия
французская гвиана
москва
европа
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россия, военно-морские силы сша, космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана, москва, европа, оаэ

Стала известна дата запуска военного спутника ОАЭ ракетой "Союз"

03:03 08.11.2020
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с кораблем "Союз МС-17" с космодрома Байконур
Запуск РН Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Запуск разведывательного спутника Falcon Eye-2 в интересах минобороны ОАЭ российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 29 ноября, следует из материалов федеральной комиссии по связи США (FCC).
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт намечается на 28 ноября. Позже эту информацию подтвердил Ракетно-космический центр "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса"), который производит ракеты "Союз".
"Falcon Eye-2 будет запущен с космодрома Куру 29 ноября в 1.33 по гринвичскому времени (4.33 мск)", - говорится в материалах на сайте FCC.
Отмечается, что для обеспечения полёта спутника будет задействована наземная станция ВМС США на Аляске, поэтому требуется соответствующее разрешение от FCC.
Пуск ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с "Фрегатом", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся на ноябрь.
Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле 2019 года.
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В "Роскосмосе" рассказали о новом пуске ракеты "Союз" с космодрома Куру
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
 
РоссияВоенно-морские силы СШАКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосФранцузская ГвианаМоскваЕвропаОАЭ
 
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