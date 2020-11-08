https://ria.ru/20201108/zapusk-1583574322.html

Стала известна дата запуска военного спутника ОАЭ ракетой "Союз"

Стала известна дата запуска военного спутника ОАЭ ракетой "Союз"

Запуск разведывательного спутника Falcon Eye-2 в интересах минобороны ОАЭ российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T03:03

2020-11-08T03:03

2020-11-08T03:03

россия

военно-морские силы сша

космос - риа наука

союз

роскосмос

французская гвиана

москва

европа

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582323429_0:35:2676:1540_1400x0_80_0_0_20f5f6d913c54f923b231ebc1e6a97ac.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Запуск разведывательного спутника Falcon Eye-2 в интересах минобороны ОАЭ российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 29 ноября, следует из материалов федеральной комиссии по связи США (FCC).Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт намечается на 28 ноября. Позже эту информацию подтвердил Ракетно-космический центр "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса"), который производит ракеты "Союз".Отмечается, что для обеспечения полёта спутника будет задействована наземная станция ВМС США на Аляске, поэтому требуется соответствующее разрешение от FCC.Пуск ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с "Фрегатом", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся на ноябрь.Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле 2019 года.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20200922/kosmos-1577579875.html

россия

французская гвиана

москва

европа

оаэ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, военно-морские силы сша, космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана, москва, европа, оаэ