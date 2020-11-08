https://ria.ru/20201108/zaderzhaniya-1583621271.html

Около 20 человек задержали на несанкционированной акции в центре Минска

Около 20 человек задержали на несанкционированной акции в центре Минска

Силовики задержали еще около 20 человек на площади Свободы в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:18

2020-11-08T15:18

2020-11-08T17:24

протесты в белоруссии

минск

в мире

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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Силовики задержали еще около 20 человек на площади Свободы в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию — "марш народовластия". Основными точками сбора указали площадь Свободы и район улицы Немига.В обоих местах сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу.На площади Свободы дежурили автозаки, милицейские микроавтобусы и необозначенные сотрудники силовых структур.По воскресеньям с момента подведения итогов президентских выборов в Белоруссии проходят акции сторонников оппозиции. Они не согласны с результатами голосования: по данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, тогда как его оппоненты считают, что победила Светлана Тихановская.С самого начала протестов силовики разгоняли участников несанкционированных властями мероприятия, используя слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/protest-1583618734.html

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, в мире