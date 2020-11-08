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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201108/zaderzhaniya-1583621271.html
Около 20 человек задержали на несанкционированной акции в центре Минска
Около 20 человек задержали на несанкционированной акции в центре Минска
Силовики задержали еще около 20 человек на площади Свободы в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:18
2020-11-08T17:24
протесты в белоруссии
минск
в мире
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Силовики задержали еще около 20 человек на площади Свободы в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию — "марш народовластия". Основными точками сбора указали площадь Свободы и район улицы Немига.В обоих местах сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу.На площади Свободы дежурили автозаки, милицейские микроавтобусы и необозначенные сотрудники силовых структур.По воскресеньям с момента подведения итогов президентских выборов в Белоруссии проходят акции сторонников оппозиции. Они не согласны с результатами голосования: по данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, тогда как его оппоненты считают, что победила Светлана Тихановская.С самого начала протестов силовики разгоняли участников несанкционированных властями мероприятия, используя слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/protest-1583618734.html
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минск, в мире

Около 20 человек задержали на несанкционированной акции в центре Минска

15:18 08.11.2020 (обновлено: 17:24 08.11.2020)
 
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Силовики задержали еще около 20 человек на площади Свободы в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию — "марш народовластия". Основными точками сбора указали площадь Свободы и район улицы Немига.
В обоих местах сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу.
На площади Свободы дежурили автозаки, милицейские микроавтобусы и необозначенные сотрудники силовых структур.
По воскресеньям с момента подведения итогов президентских выборов в Белоруссии проходят акции сторонников оппозиции. Они не согласны с результатами голосования: по данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, тогда как его оппоненты считают, что победила Светлана Тихановская.
С самого начала протестов силовики разгоняли участников несанкционированных властями мероприятия, используя слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
14:47
Больше двух сотен. Протестующие рассредоточились по разным районам Минска
 
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