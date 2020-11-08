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Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев

Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев

Сердца жителей Нью-Йорка, собравшихся на Таймс-сквер, больше всего тронули слова Джо Байдена и Камалы Харрис о меньшинствах и единении, передает корреспондент... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T06:05

2020-11-08T06:05

2020-11-08T06:05

выборы президента сша — 2020

камала харрис

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя - РИА Новости. Сердца жителей Нью-Йорка, собравшихся на Таймс-сквер, больше всего тронули слова Джо Байдена и Камалы Харрис о меньшинствах и единении, передает корреспондент РИА Новости.В субботу Харрис и Байден выступили в Делавэре. Их выступление транслировалось на Таймс-сквер на большом дисплее.Когда на Харрис поднялась на трибуну, толпа взревела."Мы сделали это", - кричали собравшиеся. Некоторые женщины даже не сдержали слез. Возгласы одобрения охватили площадь, когда Харрис заявила, что выбрав Байдена, народ США выбрал надежду и единство.Толпа восторженно кричала, когда Харрис и Байден говорили о меньшинствах и когда Байден пообещал, что будет президентом, который будет не разобщать, а объединять.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нью-Йорк: тысячи на улицах празднуют победу Байдена Нью-Йорк. Тысячи на улицах празднуют победу Байдена. Больше всего людей у Центрального парка и Таймс-сквер. 2020-11-08T06:05 true PT0M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире