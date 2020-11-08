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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/vybory-1583579546.html
Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев
Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев
Сердца жителей Нью-Йорка, собравшихся на Таймс-сквер, больше всего тронули слова Джо Байдена и Камалы Харрис о меньшинствах и единении, передает корреспондент... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T06:05
2020-11-08T06:05
выборы президента сша — 2020
камала харрис
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя - РИА Новости. Сердца жителей Нью-Йорка, собравшихся на Таймс-сквер, больше всего тронули слова Джо Байдена и Камалы Харрис о меньшинствах и единении, передает корреспондент РИА Новости.В субботу Харрис и Байден выступили в Делавэре. Их выступление транслировалось на Таймс-сквер на большом дисплее.Когда на Харрис поднялась на трибуну, толпа взревела."Мы сделали это", - кричали собравшиеся. Некоторые женщины даже не сдержали слез. Возгласы одобрения охватили площадь, когда Харрис заявила, что выбрав Байдена, народ США выбрал надежду и единство.Толпа восторженно кричала, когда Харрис и Байден говорили о меньшинствах и когда Байден пообещал, что будет президентом, который будет не разобщать, а объединять.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нью-Йорк: тысячи на улицах празднуют победу Байдена
Нью-Йорк. Тысячи на улицах празднуют победу Байдена. Больше всего людей у Центрального парка и Таймс-сквер.
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камала харрис, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев

06:05 08.11.2020
 
© AP Photo / Rebecca BlackwellСторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
Сторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя - РИА Новости. Сердца жителей Нью-Йорка, собравшихся на Таймс-сквер, больше всего тронули слова Джо Байдена и Камалы Харрис о меньшинствах и единении, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Харрис и Байден выступили в Делавэре. Их выступление транслировалось на Таймс-сквер на большом дисплее.
Когда на Харрис поднялась на трибуну, толпа взревела.
"Мы сделали это", - кричали собравшиеся. Некоторые женщины даже не сдержали слез. Возгласы одобрения охватили площадь, когда Харрис заявила, что выбрав Байдена, народ США выбрал надежду и единство.
Толпа восторженно кричала, когда Харрис и Байден говорили о меньшинствах и когда Байден пообещал, что будет президентом, который будет не разобщать, а объединять.
"Мы поддержим тебя, Джо, мы сделали это", - отреагировала толпа.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Камала ХаррисДональд ТрампДжо БайденНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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