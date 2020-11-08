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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583613506.html
Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов
Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов
Турция надеется, что новая администрация США откажется от односторонних подходов по региональным проблемам, в том числе вокруг Нагорного Карабаха, заявил... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:53
2020-11-08T13:53
выборы президента сша — 2020
обсе
джо байден
нагорно-карабахская республика
турция
сирия
сша
в мире
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция надеется, что новая администрация США откажется от односторонних подходов по региональным проблемам, в том числе вокруг Нагорного Карабаха, заявил вице-президент страны Фуат Октай."У нас с Америкой существуют разногласия по региональным проблемам: Сирия, Ирак, Ливия, Восточное Средиземноморье, Азербайджан-Армения, кипрские и турецко-греческие отношения... Все это касается нас непосредственно. Отношение к этим вопросам новой администрации, конечно, будет нас интересовать, влиять на нас. Мы следим за этим очень внимательно. Наше ожидание – чтобы она держалась подальше от односторонних подходов", - сказал Октай в эфире телеканала Kanal7.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583612692.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593838.html
нагорно-карабахская республика
турция
сирия
сша
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обсе, джо байден, нагорно-карабахская республика, турция, сирия, сша, в мире

Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов

13:53 08.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция надеется, что новая администрация США откажется от односторонних подходов по региональным проблемам, в том числе вокруг Нагорного Карабаха, заявил вице-президент страны Фуат Октай.
"У нас с Америкой существуют разногласия по региональным проблемам: Сирия, Ирак, Ливия, Восточное Средиземноморье, Азербайджан-Армения, кипрские и турецко-греческие отношения... Все это касается нас непосредственно. Отношение к этим вопросам новой администрации, конечно, будет нас интересовать, влиять на нас. Мы следим за этим очень внимательно. Наше ожидание – чтобы она держалась подальше от односторонних подходов", - сказал Октай в эфире телеканала Kanal7.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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