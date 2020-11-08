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Туризм
https://ria.ru/20201108/puteshestviya-1583389711.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре
Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды – самые популярные направления для путешествий в ноябре, сообщает... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:50
2020-11-08T12:50
туризм
туризм
новости - туризм
москва
сочи
тюмень
ростов-на-дону
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды – самые популярные направления для путешествий в ноябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, в какие города пользователи чаще всего покупали билеты для поездки в последний месяц осени.Оказалось, что за год средняя стоимость проездного документа на самолет снизилась на треть, до 3700 рублей. Как и в прошлом году, две столицы и Сочи пользуются наибольшей популярностью. Причем спрос на них вырос: в Москву стали летать чаще на 15 процентов, в Петербург — на треть, а интерес к черноморскому курорту увеличился в 2,5 раза.Средняя стоимость билетов на поезд за год снизилась всего на 100 рублей, до 2300 рублей. Список наиболее популярных направлений традиционно возглавляют две столицы, причем в Москву стали ездить несколько реже, а вот Санкт-Петербург сохранил прежний уровень спроса. На третьем месте в этом году оказалась Тюмень, куда путешествуют в два раза чаще, чем в прошлом ноябре. А вот Нижний Новгород, который год назад занимал третью строчку, опустился на пятое место.Также в десятку вошли Екатеринбург, Краснодар, Казань, Сочи, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Южные города продолжают пользоваться высоким спросом даже несмотря на окончание курортного сезона.
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москва
сочи
тюмень
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санкт-петербург
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Новости
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туризм, новости - туризм, москва, сочи, тюмень, ростов-на-дону, санкт-петербург

Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре

12:50 08.11.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды – самые популярные направления для путешествий в ноябре, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, в какие города пользователи чаще всего покупали билеты для поездки в последний месяц осени.
Оказалось, что за год средняя стоимость проездного документа на самолет снизилась на треть, до 3700 рублей. Как и в прошлом году, две столицы и Сочи пользуются наибольшей популярностью. Причем спрос на них вырос: в Москву стали летать чаще на 15 процентов, в Петербург — на треть, а интерес к черноморскому курорту увеличился в 2,5 раза.
Средняя стоимость билетов на поезд за год снизилась всего на 100 рублей, до 2300 рублей. Список наиболее популярных направлений традиционно возглавляют две столицы, причем в Москву стали ездить несколько реже, а вот Санкт-Петербург сохранил прежний уровень спроса. На третьем месте в этом году оказалась Тюмень, куда путешествуют в два раза чаще, чем в прошлом ноябре. А вот Нижний Новгород, который год назад занимал третью строчку, опустился на пятое место.
Также в десятку вошли Екатеринбург, Краснодар, Казань, Сочи, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Южные города продолжают пользоваться высоким спросом даже несмотря на окончание курортного сезона.
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