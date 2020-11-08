Премьер Австралии поздравил Байдена с победой на выборах
01:43 08.11.2020 (обновлено: 01:44 08.11.2020)
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты США Джо Байден
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис – Австралия желает вам всяческих успехов на посту. Австралийско-американский альянс является глубоким и прочным и основан на общих ценностях. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами, поскольку мы вместе сталкиваемся со многими вызовами мира", - написал он на своей странице в Twitter.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.