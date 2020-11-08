Премьер Австралии поздравил Байдена с победой на выборах

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис – Австралия желает вам всяческих успехов на посту. Австралийско-американский альянс является глубоким и прочным и основан на общих ценностях. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами, поскольку мы вместе сталкиваемся со многими вызовами мира", - написал он на своей странице в Twitter.