https://ria.ru/20201108/kuklachev-1583574639.html
"Впритык хватает": Куклачев рассказал о размере своей пенсии
"Впритык хватает": Куклачев рассказал о размере своей пенсии
Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своих доходов. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:19
2020-11-08T03:19
2020-11-08T03:19
шоубиз
россия
нтв
пенсии
юрий куклачев
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своих доходов.Артист уточнил, что размер его пенсии примерно равен 45 тысячам.По словам Куклачева, ему с трудом хватает доходов на оплату коммунальных расходов и трат на машину. Кроме того, артист финансово помогает младшим детям.
https://ria.ru/20200528/1572130826.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нтв, пенсии, юрий куклачев, общество