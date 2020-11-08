"Впритык хватает": Куклачев рассказал о размере своей пенсии

"Сейчас где-то 120 тысяч (размер зарплаты. — Прим. ред.) <…> И пенсия еще, ну как у всех, плюс 30 еще тысяч за заслуженного и народного артиста. <…> Это нам впритык хватает", — сказал Куклачев в эфире "НТВ".