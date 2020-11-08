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https://ria.ru/20201108/kuklachev-1583574639.html
"Впритык хватает": Куклачев рассказал о размере своей пенсии
"Впритык хватает": Куклачев рассказал о размере своей пенсии
Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своих доходов. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:19
2020-11-08T03:19
шоубиз
россия
нтв
пенсии
юрий куклачев
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своих доходов.Артист уточнил, что размер его пенсии примерно равен 45 тысячам.По словам Куклачева, ему с трудом хватает доходов на оплату коммунальных расходов и трат на машину. Кроме того, артист финансово помогает младшим детям.
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россия, нтв, пенсии, юрий куклачев, общество

"Впритык хватает": Куклачев рассказал о размере своей пенсии

03:19 08.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачёв на пресс-конференции в театре
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачёв на пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своих доходов.

"Сейчас где-то 120 тысяч (размер зарплаты. — Прим. ред.) <…> И пенсия еще, ну как у всех, плюс 30 еще тысяч за заслуженного и народного артиста. <…> Это нам впритык хватает", — сказал Куклачев в эфире "НТВ".

Артист уточнил, что размер его пенсии примерно равен 45 тысячам.
По словам Куклачева, ему с трудом хватает доходов на оплату коммунальных расходов и трат на машину. Кроме того, артист финансово помогает младшим детям.
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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