https://ria.ru/20201108/krushenie-1583613937.html
СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ
СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ
Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового в Подмосковье. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:52
2020-11-08T13:52
2020-11-08T17:43
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
люберецкий район
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового в Подмосковье."Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.Ранее сообщалось, что расследованием ЧП займется комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).По данным МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По словам очевидцев аварии, пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередачи и пытался сесть в поле, хотя судно уже было малоуправляемым.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583543682.html
люберецкий район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение легкомоторного самолета в подмосковье, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), люберецкий район, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия