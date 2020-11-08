https://ria.ru/20201108/krushenie-1583613937.html

СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ

СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ

Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового в Подмосковье. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:52

2020-11-08T13:52

2020-11-08T17:43

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

люберецкий район

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового в Подмосковье."Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.Ранее сообщалось, что расследованием ЧП займется комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).По данным МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По словам очевидцев аварии, пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередачи и пытался сесть в поле, хотя судно уже было малоуправляемым.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583543682.html

люберецкий район

люберцы

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), люберецкий район, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия