Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201108/krushenie-1583613937.html
СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ
СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ
Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового в Подмосковье. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:52
2020-11-08T17:43
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
люберецкий район
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583527814_0:135:1280:855_1400x0_80_0_0_2dc2e541b3eb3b3cbeda248b92fc6070.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового в Подмосковье."Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.Ранее сообщалось, что расследованием ЧП займется комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).По данным МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По словам очевидцев аварии, пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередачи и пытался сесть в поле, хотя судно уже было малоуправляемым.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583543682.html
люберецкий район
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583527814_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_bf6e5b477dc88d266ae6a01e717bea63.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение легкомоторного самолета в подмосковье, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), люберецкий район, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ

13:52 08.11.2020 (обновлено: 17:43 08.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового в Подмосковье.
"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Ранее сообщалось, что расследованием ЧП займется комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
По данным МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По словам очевидцев аварии, пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередачи и пытался сесть в поле, хотя судно уже было малоуправляемым.
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 18:59
В Сети показали момент крушения самолета с ведущим НТВ в Подмосковье
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеНТВ (телеканал)Следственный комитет России (СК РФ)Люберецкий районЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Грузинская полиция снова разгоняет акцию протеста около ЦИК водометом
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
Лента новостейМолния