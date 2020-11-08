https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583621796.html

Премьер-министр Карелии Александр Чепик заразился коронавирусом

Премьер-министр Карелии Александр Чепик заразился коронавирусом

Премьер-министр Карелии Александр Чепик, его заместитель по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, а также заместитель главы республики по РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:22

2020-11-08T15:22

2020-11-08T15:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

артур парфенчиков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583621371_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_80bae47223b706723889cab32271fe9b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Карелии Александр Чепик, его заместитель по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, а также заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын заразились коронавирусом, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии – премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику и его заместителю по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Юрьевичу Корсакову, заместителю Главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Николаевичу Пшеницыну", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, общество