https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583621796.html
Премьер-министр Карелии Александр Чепик заразился коронавирусом
Премьер-министр Карелии Александр Чепик заразился коронавирусом
Премьер-министр Карелии Александр Чепик, его заместитель по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, а также заместитель главы республики по РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:22
2020-11-08T15:22
2020-11-08T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
артур парфенчиков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Карелии Александр Чепик, его заместитель по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, а также заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын заразились коронавирусом, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии – премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику и его заместителю по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Юрьевичу Корсакову, заместителю Главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Николаевичу Пшеницыну", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, общество