https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583600777.html

Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с COVID-19

Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с COVID-19

Представители руководства министерства здравоохранения России прибудут в Петербург для организационной поддержки в связи с ситуацией с COVID-19, сообщает... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:34

2020-11-08T11:34

2020-11-08T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

владимир путин

александр беглов

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представители руководства министерства здравоохранения России прибудут в Петербург для организационной поддержки в связи с ситуацией с COVID-19, сообщает Минздрав.Неделю назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выявленных в городе заражений "критически много", поэтому возможно введение новых ограничений. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября губернатор заявил, что Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, занято практически 80% коечного фонда для больных коронавирусом, однако резерв еще есть, регион обеспечен средствами индивидуальной защиты."Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.Представители руководства Минздрава России направлены в Санкт-Петербург по указанию министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уточнили в пресс-службе.Согласно информации оперштаба, за сутки в Петербурге выявлен 1331 случай коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество