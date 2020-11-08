https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583600777.html
Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с COVID-19
Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с COVID-19
Представители руководства министерства здравоохранения России прибудут в Петербург для организационной поддержки в связи с ситуацией с COVID-19, сообщает... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:34
2020-11-08T11:34
2020-11-08T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
владимир путин
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583390219_0:0:3581:2015_1400x0_80_0_0_e43269d94098df601916074f582596a9.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представители руководства министерства здравоохранения России прибудут в Петербург для организационной поддержки в связи с ситуацией с COVID-19, сообщает Минздрав.Неделю назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выявленных в городе заражений "критически много", поэтому возможно введение новых ограничений. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября губернатор заявил, что Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, занято практически 80% коечного фонда для больных коронавирусом, однако резерв еще есть, регион обеспечен средствами индивидуальной защиты."Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.Представители руководства Минздрава России направлены в Санкт-Петербург по указанию министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уточнили в пресс-службе.Согласно информации оперштаба, за сутки в Петербурге выявлен 1331 случай коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583390219_96:0:2825:2047_1400x0_80_0_0_8b5936c10672bc088087f3a7ccbaf2ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество