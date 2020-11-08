https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583597368.html

В России за сутки выписали 11 492 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 11 492 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 11 492 человека после COVID-19, за все время - 1 324 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:58

2020-11-08T10:58

2020-11-08T10:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

санкт-петербург

челябинская область

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 11 492 человека после COVID-19, за все время - 1 324 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 492 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 324 419", - говорится в сообщении.В частности, 3254 человека выписаны в Москве, 605 - в Санкт-Петербурге, 453 - в Челябинской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

санкт-петербург

челябинская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, челябинская область, общество