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Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583597368.html
В России за сутки выписали 11 492 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 11 492 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 11 492 человека после COVID-19, за все время - 1 324 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:58
2020-11-08T10:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
челябинская область
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 11 492 человека после COVID-19, за все время - 1 324 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 492 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 324 419", - говорится в сообщении.В частности, 3254 человека выписаны в Москве, 605 - в Санкт-Петербурге, 453 - в Челябинской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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санкт-петербург
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, челябинская область, общество

В России за сутки выписали 11 492 переболевших COVID-19

10:58 08.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в Омске
Сотрудник скорой помощи в Омске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 11 492 человека после COVID-19, за все время - 1 324 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 492 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 324 419", - говорится в сообщении.
В частности, 3254 человека выписаны в Москве, 605 - в Санкт-Петербурге, 453 - в Челябинской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургЧелябинская областьОбщество
 
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