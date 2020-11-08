https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html
Власти Грузии назвали условие для встречи с оппозицией
Власти Грузии назвали условие для встречи с оппозицией
Представители правящей партии "Грузинская мечта" готовы встретиться с оппозицией в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнеры, заявил РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:14
2020-11-08T20:14
2020-11-08T21:18
парламентские выборы в грузии — 2020
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Представители правящей партии "Грузинская мечта" готовы встретиться с оппозицией в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнеры, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе на брифинге."Если международные партнеры захотят организовать такую встречу, то конечно же, учтем их желание и согласимся встретиться",- заявил Кобахидзе.По его словам, заявления протестующих оппозиционеров о том, что якобы представители властей связались с ними и попросили встретиться в понедельник, не соответствует действительности.В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Сейчас оппозиционеры перемещаются шествием к зданию ЦИК, которое хотят пикетировать.
https://ria.ru/20201107/gruziya-1583508986.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси
В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых.
2020-11-08T20:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Представители правящей партии "Грузинская мечта" готовы встретиться с оппозицией в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнеры, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Если международные партнеры захотят организовать такую встречу, то конечно же, учтем их желание и согласимся встретиться",- заявил Кобахидзе.
По его словам, заявления протестующих оппозиционеров о том, что якобы представители властей связались с ними и попросили встретиться в понедельник, не соответствует действительности.
В Тбилиси
перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии
31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Сейчас оппозиционеры перемещаются шествием к зданию ЦИК, которое хотят пикетировать.