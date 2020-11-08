Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html
Власти Грузии назвали условие для встречи с оппозицией
Власти Грузии назвали условие для встречи с оппозицией
Представители правящей партии "Грузинская мечта" готовы встретиться с оппозицией в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнеры, заявил РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:14
2020-11-08T21:18
парламентские выборы в грузии — 2020
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582549607_69:0:3710:2048_1400x0_80_0_0_63eaffe7c1c0319b52ecc059083b232c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Представители правящей партии "Грузинская мечта" готовы встретиться с оппозицией в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнеры, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе на брифинге."Если международные партнеры захотят организовать такую встречу, то конечно же, учтем их желание и согласимся встретиться",- заявил Кобахидзе.По его словам, заявления протестующих оппозиционеров о том, что якобы представители властей связались с ними и попросили встретиться в понедельник, не соответствует действительности.В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Сейчас оппозиционеры перемещаются шествием к зданию ЦИК, которое хотят пикетировать.
https://ria.ru/20201107/gruziya-1583508986.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси
В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых.
2020-11-08T20:14
true
PT1M06S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582549607_524:0:3255:2048_1400x0_80_0_0_dc3e972ef4cf57941d7f2b8fdb6d147d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире

Власти Грузии назвали условие для встречи с оппозицией

20:14 08.11.2020 (обновлено: 21:18 08.11.2020)
 
© РИА НовостиАкция протеста оппозиции в Тбилиси. Стоп-кадр видео
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Представители правящей партии "Грузинская мечта" готовы встретиться с оппозицией в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнеры, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Если международные партнеры захотят организовать такую встречу, то конечно же, учтем их желание и согласимся встретиться",- заявил Кобахидзе.
По его словам, заявления протестующих оппозиционеров о том, что якобы представители властей связались с ними и попросили встретиться в понедельник, не соответствует действительности.
В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Сейчас оппозиционеры перемещаются шествием к зданию ЦИК, которое хотят пикетировать.
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 13:06Распространение нового коронавируса
В Грузии вводят комендантский час
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ТбилисиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
21:48В Ливане упал метеорит
Лента новостейМолния