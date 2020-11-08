https://ria.ru/20201108/biden-1583578010.html
Байден пообещал добиться уважения к Америке во всем мире
Байден пообещал добиться уважения к Америке во всем мире
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден заявил, что добьется, чтобы страну вновь уважали в мире. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:57
2020-11-08T04:57
2020-11-08T04:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488308_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_fe5b4f48e6bd0e2ff37ca6eae3a5c548.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден заявил, что добьется, чтобы страну вновь уважали в мире.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488308_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_975a2c5a0b8b384b63ebfed70017ba73.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире