https://ria.ru/20201108/biden-1583577746.html

Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил

Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил

Джо Байден, которого СМИ объявили победителем президентских выборов, заявил, что в понедельник назначит группу советников для выработки плана по борьбе с... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:51

2020-11-08T04:51

2020-11-08T05:09

дональд трамп

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили победителем президентских выборов, заявил, что в понедельник назначит группу советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом."В понедельник я назову группу ведущих ученых и экспертов в качестве советников, чтобы помочь воплотить планы Байдена и Харрис", - сказал он, обращаясь к нации.Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/vybory-1583577543.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире