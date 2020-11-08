https://ria.ru/20201108/biden-1583577746.html
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Джо Байден, которого СМИ объявили победителем президентских выборов, заявил, что в понедельник назначит группу советников для выработки плана по борьбе с... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:51
2020-11-08T04:51
2020-11-08T05:09
дональд трамп
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили победителем президентских выборов, заявил, что в понедельник назначит группу советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом."В понедельник я назову группу ведущих ученых и экспертов в качестве советников, чтобы помочь воплотить планы Байдена и Харрис", - сказал он, обращаясь к нации.Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/vybory-1583577543.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире