Правозащитники сообщили о более 70 задержанных на протестах в Белоруссии
14:53 08.11.2020 (обновлено: 17:57 08.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о более чем 70 задержанных в воскресенье во время протестов в Белоруссии.
"Весне" известны фамилии свыше 70 человек, задержанных сегодня в Беларуси", - сообщил правозащитный центр в Telegram-канале.
Оппозиция в воскресенье проводит традиционные несанкционированные акции протеста, наиболее масштабные проходят обычно в Минске. Ранее в это воскресенье сторонники оппозиции не смогли собраться на площади Свободы в Минске, откуда планировали провести марш. Там силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться в других участках в центре Минска, но несколько колонн протестующих разогнали силовики и блокировали дальнейшее передвижение участников оппозиции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.