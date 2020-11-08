https://ria.ru/20201108/belorussiya-1583619219.html

Правозащитники сообщили о более 70 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники сообщили о более 70 задержанных на протестах в Белоруссии

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о более чем 70 задержанных в воскресенье во время протестов в... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T14:53

2020-11-08T14:53

2020-11-08T17:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о более чем 70 задержанных в воскресенье во время протестов в Белоруссии."Весне" известны фамилии свыше 70 человек, задержанных сегодня в Беларуси", - сообщил правозащитный центр в Telegram-канале.Оппозиция в воскресенье проводит традиционные несанкционированные акции протеста, наиболее масштабные проходят обычно в Минске. Ранее в это воскресенье сторонники оппозиции не смогли собраться на площади Свободы в Минске, откуда планировали провести марш. Там силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться в других участках в центре Минска, но несколько колонн протестующих разогнали силовики и блокировали дальнейшее передвижение участников оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201108/minsk-1583613365.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире