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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583561210.html
Глава Евросовета поздравил Байдена с победой на выборах
Глава Евросовета поздравил Байдена с победой на выборах
Глава Евросовета Шарль Мишель в заявлении от имени Европейского союза поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на американских президентских выборах. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:49
2020-11-07T21:49
выборы президента сша — 2020
давид сассоли
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в заявлении от имени Европейского союза поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на американских президентских выборах."ЕС внимательно следит за выборами президента и конгресса США. Мы принимаем к сведению последние данные избирательного процесса. На этом основании ЕС поздравляет избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов", - говорится в заявлении.Байдена и Харрис поздравили также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Давид Сассоли.ЕС также приветствовал рекордную явку избирателей на голосовании в США.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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давид сассоли, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, джо байден, сша, в мире

Глава Евросовета поздравил Байдена с победой на выборах

21:49 07.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонница Джо Байдена на улице в Уилмингтоне, штат Делавэр
Сторонница Джо Байдена на улице в Уилмингтоне, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в заявлении от имени Европейского союза поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на американских президентских выборах.
"ЕС внимательно следит за выборами президента и конгресса США. Мы принимаем к сведению последние данные избирательного процесса. На этом основании ЕС поздравляет избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов", - говорится в заявлении.
Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
08:00
Реванш глобалистов не спасет Америку
Байдена и Харрис поздравили также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Давид Сассоли.
ЕС также приветствовал рекордную явку избирателей на голосовании в США.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Давид СассолиУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияДжо БайденСШАВ мире
 
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