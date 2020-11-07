https://ria.ru/20201107/vybory-1583561210.html

Глава Евросовета поздравил Байдена с победой на выборах

Глава Евросовета поздравил Байдена с победой на выборах

Глава Евросовета Шарль Мишель в заявлении от имени Европейского союза поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на американских президентских выборах. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:49

2020-11-07T21:49

2020-11-07T21:49

выборы президента сша — 2020

давид сассоли

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583555095_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d0197fa8c6ba67a08d695487c392f769.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в заявлении от имени Европейского союза поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на американских президентских выборах."ЕС внимательно следит за выборами президента и конгресса США. Мы принимаем к сведению последние данные избирательного процесса. На этом основании ЕС поздравляет избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов", - говорится в заявлении.Байдена и Харрис поздравили также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Давид Сассоли.ЕС также приветствовал рекордную явку избирателей на голосовании в США.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид сассоли, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, джо байден, сша, в мире