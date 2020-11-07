https://ria.ru/20201107/velikobritaniya-1583555798.html
Джонсон назвал победу Байдена историческим достижением
Джонсон назвал победу Байдена историческим достижением
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:59
2020-11-07T20:59
2020-11-07T21:01
выборы президента сша — 2020
борис джонсон
джо байден
великобритания
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ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах."Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности", - написал Джонсон в Twitter.О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, джо байден, великобритания, сша, в мире