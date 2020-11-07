Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/velikobritaniya-1583555798.html
Джонсон назвал победу Байдена историческим достижением
Джонсон назвал победу Байдена историческим достижением
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:59
2020-11-07T21:01
выборы президента сша — 2020
борис джонсон
джо байден
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583555092_0:130:3179:1918_1400x0_80_0_0_03c4b502611e0575a6db15ae19fde436.jpg
ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах."Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности", - написал Джонсон в Twitter.О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583555092_225:0:2954:2047_1400x0_80_0_0_d71a5e702adcbd63f17a9f6315138386.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис джонсон, джо байден, великобритания, сша, в мире

Джонсон назвал победу Байдена историческим достижением

20:59 07.11.2020 (обновлено: 21:01 07.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.
"Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности", - написал Джонсон в Twitter.
О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Борис ДжонсонДжо БайденВеликобританияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния