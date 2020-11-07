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Мясников перечислил полезные и доступные продукты
Мясников перечислил полезные и доступные продукты
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" перечислил полезные и одновременно доступные продукты. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:36
2020-11-07T15:56
молочные продукты
александр мясников (врач)
россия
фрукты
здоровье
продукты
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" перечислил полезные и одновременно доступные продукты.Медик рассказал, что со временем человек насыщает свои вкусовые рецепторы, поэтому он постепенно начинает отдавать предпочтение простой пище. Она, по словам Мясникова, хороша тем, что человек знает, что именно он ест.Так, телеведущий привел в пример селедку, которая, по его мнению, не только вкусная, но и полезная."Огромное количество омега-3!" — пояснил врач. Единственное, что плохо, — высокое содержание соли. Также Мясников отметил полезность семги, однако она должна быть выращена в диких условиях: норвежский лосось, который сейчас продается, — это "морская свинья", которую специально выращивают.Картошка, по его словам, также полезна, но есть ее нужно с кожурой: именно в ней содержится большинство витаминов и микроэлементов. Картофель, напомнил врач, не слишком калорийный, однако он вызывает подъем сахара в крови.Также к полезным и доступным продуктам Мясников отнес кукурузную кашу, фрукты и овощи именно в цельном виде. Говоря о молочных продуктах, медик отметил, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению о пользе или вреде из-за их жирности."Поэтому ешьте что хотите", — заявил он.Что касается макарон, то Мясников посоветовал покупать приготовленные из цельнозерновой муки, так как они содержат большое количество витаминов и микроэлементов.
https://ria.ru/20201106/nastroenie-1583443784.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/makarony-1577111335.html
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молочные продукты, александр мясников (врач), россия, фрукты, здоровье, продукты, общество

Мясников перечислил полезные и доступные продукты

09:36 07.11.2020 (обновлено: 15:56 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" перечислил полезные и одновременно доступные продукты.
Медик рассказал, что со временем человек насыщает свои вкусовые рецепторы, поэтому он постепенно начинает отдавать предпочтение простой пище. Она, по словам Мясникова, хороша тем, что человек знает, что именно он ест.
Так, телеведущий привел в пример селедку, которая, по его мнению, не только вкусная, но и полезная.
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"Огромное количество омега-3!" — пояснил врач.
Единственное, что плохо, — высокое содержание соли. Также Мясников отметил полезность семги, однако она должна быть выращена в диких условиях: норвежский лосось, который сейчас продается, — это "морская свинья", которую специально выращивают.
Картошка, по его словам, также полезна, но есть ее нужно с кожурой: именно в ней содержится большинство витаминов и микроэлементов. Картофель, напомнил врач, не слишком калорийный, однако он вызывает подъем сахара в крови.
Также к полезным и доступным продуктам Мясников отнес кукурузную кашу, фрукты и овощи именно в цельном виде. Говоря о молочных продуктах, медик отметил, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению о пользе или вреде из-за их жирности.
"Поэтому ешьте что хотите", — заявил он.
Что касается макарон, то Мясников посоветовал покупать приготовленные из цельнозерновой муки, так как они содержат большое количество витаминов и микроэлементов.
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молочные продуктыАлександр Мясников (врач)РоссияфруктыЗдоровьеПродуктыОбщество
 
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