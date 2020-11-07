https://ria.ru/20201107/pozhar-1583491249.html

На Ямале загорелся нефтепровод

На Ямале загорелся нефтепровод

Порыв магистрального нефтепровода и возгорание произошли на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается в справке-докладе... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:18

2020-11-07T10:18

2020-11-07T11:48

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6424ecc4f89bfa0ce53392a26f62cd75.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Порыв магистрального нефтепровода и возгорание произошли на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.Отмечается, что объект обслуживает компания "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", осуществляется остановка скважин.Позже представитель компании сообщил о ликвидации возгорания на нефтепроводе.Угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК нет, сообщили в Минэнерго. В компании добавили, что запуск остановленных 66 скважин планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия