На Ямале загорелся нефтепровод
10:18 07.11.2020 (обновлено: 11:48 07.11.2020)
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Порыв магистрального нефтепровода и возгорание произошли на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"Седьмого ноября в 08.17 на Еты-Пуровском нефтяном месторождении произошел порыв магистрального нефтепровода с возгоранием", - говорится в докладе.
Отмечается, что объект обслуживает компания "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", осуществляется остановка скважин.
Позже представитель компании сообщил о ликвидации возгорания на нефтепроводе.
"На внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе Еты-Пуровского месторождения в ЯНАО произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. Возгорание ликвидировано", - сообщили в компании. Пострадавших нет, добавил представитель "Газпром нефти".
Угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК нет, сообщили в Минэнерго. В компании добавили, что запуск остановленных 66 скважин планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме.