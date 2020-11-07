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На Ямале загорелся нефтепровод
На Ямале загорелся нефтепровод
Порыв магистрального нефтепровода и возгорание произошли на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается в справке-докладе... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:18
2020-11-07T11:48
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Порыв магистрального нефтепровода и возгорание произошли на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.Отмечается, что объект обслуживает компания "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", осуществляется остановка скважин.Позже представитель компании сообщил о ликвидации возгорания на нефтепроводе.Угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК нет, сообщили в Минэнерго. В компании добавили, что запуск остановленных 66 скважин планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

На Ямале загорелся нефтепровод

10:18 07.11.2020 (обновлено: 11:48 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Порыв магистрального нефтепровода и возгорание произошли на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"Седьмого ноября в 08.17 на Еты-Пуровском нефтяном месторождении произошел порыв магистрального нефтепровода с возгоранием", - говорится в докладе.

Отмечается, что объект обслуживает компания "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", осуществляется остановка скважин.
Позже представитель компании сообщил о ликвидации возгорания на нефтепроводе.
"На внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе Еты-Пуровского месторождения в ЯНАО произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. Возгорание ликвидировано", - сообщили в компании. Пострадавших нет, добавил представитель "Газпром нефти".
Угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК нет, сообщили в Минэнерго. В компании добавили, что запуск остановленных 66 скважин планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
 
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