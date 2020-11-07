https://ria.ru/20201107/pozhar-1583489136.html

В Самаре четыре человека пострадали при пожаре в доме

В Самаре четыре человека пострадали при пожаре в доме

Четыре человека пострадали в результате пожара в трехэтажном кирпичном здании в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T09:42

2020-11-07T09:42

2020-11-07T11:12

самара

происшествия

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара в трехэтажном кирпичном здании в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По информации ведомства, сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары поступило в субботу в 08.24 (07.24 мск), прибывшие на место спасатели установили, что горит трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседнее здание. В 09.41 (08.41 мск) пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.Пожарные проверяют информацию о том, что в здании в Самаре, где при пожаре пострадали четверо мужчин, могут находиться еще люди, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко.По его словам, по предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. "Специалисты лаборатории обнаружили остатки проводки, скрутки, что является нарушением. А также со слов очевидцев горение началось, предварительно, в электрическом шкафу", - добавил Бойко.

https://ria.ru/20201106/pozhar-1583459436.html

https://realty.ria.ru/20201106/osobnyak-1583354165.html

самара

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Тушение пожара в Самаре. Кадры МЧС России 07 ноября в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой на площади 150 кв.м., существует угроза распространения на соседнее здание. пострадали 3 человека (личные данные уточняются). На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших Для тушения пожара привлечены 137 человек, 51 ед. техники, в том числе от МЧС России 64 человек, 17 ед. техники. 2020-11-07T09:42 true PT0M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия