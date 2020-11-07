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В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:54
2020-11-07T23:22
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла в районе поселка Чкаловский недалеко от Люберец. По предварительным данным, самолет Cessna сел в поле.Личности погибших устанавливаются. По словам источника РИА Новости, один из них — Александр Колтовой, ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, они займутся выяснением всех обстоятельств и причин случившегося.Проверку организовала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.В подмосковном главке МЧС уточнили, что самолет летел с аэродрома Мячково в Подмосковье в Рыбинск (Ярославская область), но у него оказался неисправен двигатель.При столкновении с землей машина загорелась. В тушении пожара участвовали 40 человек и 13 единиц техники.
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
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Кадры падения самолета над Люберцами
Под Люберцами разбился легкомоторный самолет.
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, видео, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
2020-11-07T15:54
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В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

15:54 07.11.2020 (обновлено: 23:22 07.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в районе поселка Чкаловский недалеко от Люберец. По предварительным данным, самолет Cessna сел в поле.
Личности погибших устанавливаются. По словам источника РИА Новости, один из них — Александр Колтовой, ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, они займутся выяснением всех обстоятельств и причин случившегося.
Проверку организовала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
В подмосковном главке МЧС уточнили, что самолет летел с аэродрома Мячково в Подмосковье в Рыбинск (Ярославская область), но у него оказался неисправен двигатель.
При столкновении с землей машина загорелась. В тушении пожара участвовали 40 человек и 13 единиц техники.
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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