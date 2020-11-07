https://ria.ru/20201107/panno-1583534128.html

Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского

Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского

Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:17

2020-11-07T17:17

2020-11-07T21:23

россия

дмитрий азаров

куйбышев

самарская область

константин рокоссовский

георгий жуков

общество

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского прошла в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в субботу, 7 ноября, в день 79-летия с момента проведения военного парада 1941 года в Куйбышеве в Самарской области проходят мероприятия в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти".Мероприятие прошло на площади Куйбышева в формате телемоста с Москвой и Воронежем - городами, где 7 ноября 1941 года также прошли военные парады. Приветствуя участников церемонии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре в память о параде 1941 года уже 10 лет проводится Парад Памяти, который каждый год привлекает на главную площадь региона десятки тысяч жителей области. В этом году он не состоялся из-за непростой эпидемиологической обстановки.По информации пресс-службы, проект по созданию панно для Москвы, Самары и Воронежа поддержала компания "Акрон холдинг", которая базируется в Самарской области. На горельефе изображены два героя Великой Отечественной войны: принимающий Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков и командующий Парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Где установят панно в Самаре, будет решено после обсуждения вопроса на топонимической комиссии.Также на площади Куйбышева состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве". Кроме того, первые лица города и области осмотрели выставку "10-летию Парада Памяти посвящается", рассказывающую историю Запасной столицы - Куйбышева и военного парада 1941 года.

https://ria.ru/20201104/kultura-1583044925.html

https://ria.ru/20201030/most-1582318497.html

https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html

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куйбышев

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий азаров, куйбышев, самарская область, константин рокоссовский, георгий жуков, общество