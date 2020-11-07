Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского
17:17 07.11.2020 (обновлено: 21:23 07.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского прошла в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, в субботу, 7 ноября, в день 79-летия с момента проведения военного парада 1941 года в Куйбышеве в Самарской области проходят мероприятия в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти".
"Ключевым событием дня стала торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в ознаменование Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года", - говорится в сообщении.
Мероприятие прошло на площади Куйбышева в формате телемоста с Москвой и Воронежем - городами, где 7 ноября 1941 года также прошли военные парады. Приветствуя участников церемонии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре в память о параде 1941 года уже 10 лет проводится Парад Памяти, который каждый год привлекает на главную площадь региона десятки тысяч жителей области. В этом году он не состоялся из-за непростой эпидемиологической обстановки.
"Я хочу подчеркнуть особую значимость военного парада 1941 года для столицы нашего региона, которая в этом году в соответствии с указом президента страны Владимира Владимировича Путина получила статус "Город трудовой доблести". Историки считают, и считают обоснованно, что этот парад внес свой вклад в то, что союзнические государства фашистской Германии не вступили в войну, не открыли второй фронт", - цитирует Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, проект по созданию панно для Москвы, Самары и Воронежа поддержала компания "Акрон холдинг", которая базируется в Самарской области. На горельефе изображены два героя Великой Отечественной войны: принимающий Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков и командующий Парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Где установят панно в Самаре, будет решено после обсуждения вопроса на топонимической комиссии.
Также на площади Куйбышева состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве". Кроме того, первые лица города и области осмотрели выставку "10-летию Парада Памяти посвящается", рассказывающую историю Запасной столицы - Куйбышева и военного парада 1941 года.