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Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского
Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского
Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:17
2020-11-07T21:23
россия
дмитрий азаров
куйбышев
самарская область
константин рокоссовский
георгий жуков
общество
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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского прошла в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в субботу, 7 ноября, в день 79-летия с момента проведения военного парада 1941 года в Куйбышеве в Самарской области проходят мероприятия в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти".Мероприятие прошло на площади Куйбышева в формате телемоста с Москвой и Воронежем - городами, где 7 ноября 1941 года также прошли военные парады. Приветствуя участников церемонии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре в память о параде 1941 года уже 10 лет проводится Парад Памяти, который каждый год привлекает на главную площадь региона десятки тысяч жителей области. В этом году он не состоялся из-за непростой эпидемиологической обстановки.По информации пресс-службы, проект по созданию панно для Москвы, Самары и Воронежа поддержала компания "Акрон холдинг", которая базируется в Самарской области. На горельефе изображены два героя Великой Отечественной войны: принимающий Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков и командующий Парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Где установят панно в Самаре, будет решено после обсуждения вопроса на топонимической комиссии.Также на площади Куйбышева состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве". Кроме того, первые лица города и области осмотрели выставку "10-летию Парада Памяти посвящается", рассказывающую историю Запасной столицы - Куйбышева и военного парада 1941 года.
https://ria.ru/20201104/kultura-1583044925.html
https://ria.ru/20201030/most-1582318497.html
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россия
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россия, дмитрий азаров, куйбышев, самарская область, константин рокоссовский, георгий жуков, общество

Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского

17:17 07.11.2020 (обновлено: 21:23 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского прошла в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, в субботу, 7 ноября, в день 79-летия с момента проведения военного парада 1941 года в Куйбышеве в Самарской области проходят мероприятия в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти".
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"Ключевым событием дня стала торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в ознаменование Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло на площади Куйбышева в формате телемоста с Москвой и Воронежем - городами, где 7 ноября 1941 года также прошли военные парады. Приветствуя участников церемонии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре в память о параде 1941 года уже 10 лет проводится Парад Памяти, который каждый год привлекает на главную площадь региона десятки тысяч жителей области. В этом году он не состоялся из-за непростой эпидемиологической обстановки.
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"Я хочу подчеркнуть особую значимость военного парада 1941 года для столицы нашего региона, которая в этом году в соответствии с указом президента страны Владимира Владимировича Путина получила статус "Город трудовой доблести". Историки считают, и считают обоснованно, что этот парад внес свой вклад в то, что союзнические государства фашистской Германии не вступили в войну, не открыли второй фронт", - цитирует Азарова пресс-служба.

По информации пресс-службы, проект по созданию панно для Москвы, Самары и Воронежа поддержала компания "Акрон холдинг", которая базируется в Самарской области. На горельефе изображены два героя Великой Отечественной войны: принимающий Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков и командующий Парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Где установят панно в Самаре, будет решено после обсуждения вопроса на топонимической комиссии.
Также на площади Куйбышева состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве". Кроме того, первые лица города и области осмотрели выставку "10-летию Парада Памяти посвящается", рассказывающую историю Запасной столицы - Куйбышева и военного парада 1941 года.
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РоссияДмитрий АзаровКуйбышевСамарская областьКонстантин РокоссовскийГеоргий ЖуковОбщество
 
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