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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583520711.html
В США за сутки выявили более 126 тысяч новых случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 126 тысяч новых случаев COVID-19
Рекордные более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены в США за сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:56
2020-11-07T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекордные более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены в США за сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 ноября, тогда в США сообщили о 121 888 случаях заражения за сутки.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 126 480 новых случаев заражения, скончались еще 1146 пациентов с коронавирусом.По информации университета, с начала эпидемии в США выявили 9 740 073 случаев заражения коронавирусом, скончались более 236 тысяч человек. Выздоровели более 3,8 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 126 тысяч новых случаев COVID-19

14:56 07.11.2020 (обновлено: 14:59 07.11.2020)
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекордные более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены в США за сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 ноября, тогда в США сообщили о 121 888 случаях заражения за сутки.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 11:08Распространение нового коронавируса
Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 126 480 новых случаев заражения, скончались еще 1146 пациентов с коронавирусом.
По информации университета, с начала эпидемии в США выявили 9 740 073 случаев заражения коронавирусом, скончались более 236 тысяч человек. Выздоровели более 3,8 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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