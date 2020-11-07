https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583520711.html
В США за сутки выявили более 126 тысяч новых случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 126 тысяч новых случаев COVID-19
Рекордные более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены в США за сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:56
2020-11-07T14:56
2020-11-07T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекордные более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены в США за сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 ноября, тогда в США сообщили о 121 888 случаях заражения за сутки.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 126 480 новых случаев заражения, скончались еще 1146 пациентов с коронавирусом.По информации университета, с начала эпидемии в США выявили 9 740 073 случаев заражения коронавирусом, скончались более 236 тысяч человек. Выздоровели более 3,8 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире