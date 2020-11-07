https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493987.html

В России за сутки 16 803 человека вылечились от коронавируса

В России за сутки 16 803 человека вылечились от коронавируса

За сутки в России выписаны 16 803 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 312 927 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:56

2020-11-07T10:56

2020-11-07T10:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

самарская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 803 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 312 927 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 3675 человек выписаны в Москве, 651 - в Санкт-Петербурге, 437 - в Самарской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

самарская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, самарская область, санкт-петербург, общество