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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493987.html
В России за сутки 16 803 человека вылечились от коронавируса
В России за сутки 16 803 человека вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 16 803 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 312 927 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:56
2020-11-07T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
самарская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 803 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 312 927 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 3675 человек выписаны в Москве, 651 - в Санкт-Петербурге, 437 - в Самарской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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самарская область
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коронавирус в россии, москва, самарская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки 16 803 человека вылечились от коронавируса

10:56 07.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 803 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 312 927 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 803 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 312 927", - говорится в сообщении.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
В частности, 3675 человек выписаны в Москве, 651 - в Санкт-Петербурге, 437 - в Самарской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваСамарская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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