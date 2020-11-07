https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493620.html

В Москве выявили 5829 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5829 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5829, Санкт-Петербурге - 1258, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:44

2020-11-07T10:44

2020-11-07T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5829, Санкт-Петербурге - 1258, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Чечне - 29, Чукотском автономном округе - восемь, Ненецком автономном округе - шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество