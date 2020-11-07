https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493620.html
В Москве выявили 5829 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5829 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5829, Санкт-Петербурге - 1258, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:44
2020-11-07T10:44
2020-11-07T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582326466_0:292:3072:2020_1400x0_80_0_0_f3cb75ceb76774170259c207547ce003.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5829, Санкт-Петербурге - 1258, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Чечне - 29, Чукотском автономном округе - восемь, Ненецком автономном округе - шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582326466_49:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_43d3b1113691728b2302d85378987e84.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество