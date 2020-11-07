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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493620.html
В Москве выявили 5829 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5829 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5829, Санкт-Петербурге - 1258, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:44
2020-11-07T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5829, Санкт-Петербурге - 1258, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Чечне - 29, Чукотском автономном округе - восемь, Ненецком автономном округе - шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 5829 новых случаев COVID-19

10:44 07.11.2020 (обновлено: 10:46 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница госпиталя для пациентов с COVID-19, расположенного во втором роддоме города Симферополя
Сотрудница госпиталя для пациентов с COVID-19, расположенного во втором роддоме города Симферополя - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5829, Санкт-Петербурге - 1258, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1 - Москва - 5829 (случаев) , 2 - Санкт-Петербург - 1258, 3 - Московская область - 629", - говорится в сообщении.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Чечне - 29, Чукотском автономном округе - восемь, Ненецком автономном округе - шесть.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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