https://ria.ru/20201107/konfiskatsiya-1583521941.html

Повторно севших пьяными за руль водителей предложили лишать машины

Повторно севших пьяными за руль водителей предложили лишать машины

МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению наказания для нетрезвых водителей. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:11

2020-11-07T15:11

2020-11-07T21:01

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению наказания для нетрезвых водителей.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой."Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — пояснил министр.Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.

https://ria.ru/20201107/porog-1583520326.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество