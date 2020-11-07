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Повторно севших пьяными за руль водителей предложили лишать машины
Повторно севших пьяными за руль водителей предложили лишать машины
МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению наказания для нетрезвых водителей. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:11
2020-11-07T21:01
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению наказания для нетрезвых водителей.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой."Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — пояснил министр.Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.
https://ria.ru/20201107/porog-1583520326.html
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авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество

Повторно севших пьяными за руль водителей предложили лишать машины

15:11 07.11.2020 (обновлено: 21:01 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 "Кавказ"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению наказания для нетрезвых водителей.
Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде", — заявил он.
Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой.
"Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — пояснил министр.
Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
14:52
В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
 
АвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевОбщество
 
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