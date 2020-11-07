https://ria.ru/20201107/innovatsii-1583502366.html

Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов

Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:05

2020-11-07T12:05

2020-11-07T12:05

распространение нового коронавируса

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в рамках инновационных проектов, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.Согласно сообщению, господдержка предоставляется на проведение НИОКР по современным технологиям для создания конкурентоспособной промышленной продукции. Претенденты на субсидии отбираются по конкурсу, с каждым заключается соглашение. Если компания не выполняет закреплённые в нём обязательства, субсидия подлежит возврату."Правительство приняло решение продлить срок исполнения обязательств по договорам, в рамках которых государство субсидирует российским производителям промышленной продукции научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) ... Такое решение своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что штрафные санкции к получателям господдержки, которые не уложились в ранее отведённые сроки по не зависящим от них обстоятельствам, применяться не будут.Подчеркивается, что эта норма касается договоров, заключённых до 1 марта 2020 года и со сроком окончания с 1 марта по 31 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201101/masochnyy-rezhim--1580646346.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика