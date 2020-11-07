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Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:05
2020-11-07T12:05
распространение нового коронавируса
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в рамках инновационных проектов, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.Согласно сообщению, господдержка предоставляется на проведение НИОКР по современным технологиям для создания конкурентоспособной промышленной продукции. Претенденты на субсидии отбираются по конкурсу, с каждым заключается соглашение. Если компания не выполняет закреплённые в нём обязательства, субсидия подлежит возврату."Правительство приняло решение продлить срок исполнения обязательств по договорам, в рамках которых государство субсидирует российским производителям промышленной продукции научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) ... Такое решение своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что штрафные санкции к получателям господдержки, которые не уложились в ранее отведённые сроки по не зависящим от них обстоятельствам, применяться не будут.Подчеркивается, что эта норма касается договоров, заключённых до 1 марта 2020 года и со сроком окончания с 1 марта по 31 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, михаил мишустин, экономика

Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов

12:05 07.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в рамках инновационных проектов, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
Согласно сообщению, господдержка предоставляется на проведение НИОКР по современным технологиям для создания конкурентоспособной промышленной продукции. Претенденты на субсидии отбираются по конкурсу, с каждым заключается соглашение. Если компания не выполняет закреплённые в нём обязательства, субсидия подлежит возврату.
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"Правительство приняло решение продлить срок исполнения обязательств по договорам, в рамках которых государство субсидирует российским производителям промышленной продукции научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) ... Такое решение своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что штрафные санкции к получателям господдержки, которые не уложились в ранее отведённые сроки по не зависящим от них обстоятельствам, применяться не будут.
"В этом году с учётом сложной ситуации на фоне распространения коронавируса ряд предприятий не успели уложиться в отведённые сроки. Распоряжение, которое подписал Михаил Мишустин, позволит продлевать срок исполнения соглашений ещё на год, если обязательства не исполнены под влиянием внешних обстоятельств", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что эта норма касается договоров, заключённых до 1 марта 2020 года и со сроком окончания с 1 марта по 31 декабря.
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