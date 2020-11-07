https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html

Реванш глобалистов не спасет Америку

Реванш глобалистов не спасет Америку

Борьба в США идет не между Трампом и Байденом, а между националистами и глобалистами. Но это не просто борьба за власть в Соединенных Штатах. Учитывая положение РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:06

джо байден

берни сандерс

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

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Борьба в США идет не между Трампом и Байденом, а между националистами и глобалистами. Но это не просто борьба за власть в Соединенных Штатах. Учитывая положение Америки как хоть и падающей, но сверхдержавы, выступавшей фундаментом для сборки "единого человечества под единым управлением", это борьба между двумя путями развития мира как такового. Именно поэтому планета внимательно следит за исходом американских выборов — переживая, делая ставки и пытаясь спрогнозировать развитие событий. И, при всей драматичности происходящего, влияние итогов выборов на сами США и остальной мир все же не сильно различается — хотя это американцы выбирают себе президента, а все остальные просто наблюдают. В продолжающемся противостоянии столкнулись прошлое с будущим: уходящая слабеющая сила бьется с новой, набирающей мощью.Неужели устаревший националист Трамп проигрывает глобалисту Байдену, патриотизм уступает место нивелирующему всех и вся постгуманизму, в котором нет ни отечества, ни семьи, ни мужчин и женщин? Ровно наоборот — это проигравший все и вся глобализм с его "новой моралью" пытается обмануть историю и народы, хочет продлить свой век, убрав с дороги взбунтовавшиеся и просыпающиеся национальные чувства. Манипуляциями можно избрать Байдена президентом США, но с помощью них невозможно не только убрать Трампа с пути, но и — самое главное — нельзя изменить направление движения истории. Ни в Америке, ни в мире целом.Да, США изначально были очень специфическим национальным государством — продолжением Европы, преимущественно даже англосаксонским порождением. В последний век Штаты все больше превращались в цех по сборке "единого мирового порядка", то есть в зародыш глобальной империи, которая должна была контролировать весь мир. Противоречия между интересами Соединенных Штатов как национального государства и как глобальной империи нового типа неуклонно обострялись — особенно после краха СССР, когда глобалисты уверовали в свою способность построить "новый мир" ускоренными темпами. Бунт национальной Америки был только делом времени — и как только машина глобальной экспансии стала давать сбои, условные американские изоляционисты (те, кто считает, что Америка должна заниматься в первую очередь собой) перешли в контрнаступление. Они были очень плохо оформлены и представлены в американской элите, и именно поэтому выразителем их интересов стал никогда не занимавшийся политикой Дональд Трамп. Миллиардер и телезвезда, но человек абсолютно чужой для все более и более глобалистски настроенного американского истеблишмента. Трамп стал президентом США — к ужасу подавляющей части правящей элиты, давно уже не воспринимавшей Америку как нечто самоценное и важное. Он мешает нам править миром — долой его! Вот только к моменту избрания Трампа никаких шансов на продолжение управления миром уже не было, просто замкнувшаяся в себе и не интересовавшаяся Америкой элита не понимала ни своей страны, ни остального мира. Штаты окончательно проиграли борьбу за глобальный миропорядок (это стало отчетливо видно уже в 2008-2014 годах), и перед ними встала реальная угроза проиграть и собственную страну. Именно интуитивное понимание этого Трампом и сделало его президентом США, потому что точно так же это чувствовали очень многие американцы. Не Трамп стал причиной раскола и кризиса США, как уверяют его враги, наоборот — он стал реакцией на болезнь и попыткой вылечить и спасти уже почти обреченную страну. Сейчас у него пытаются — и все более успешно — отнять второй срок. Глобалисты думают (точнее, пытаются уверить в этом всех), что тем самым они вернут Америку на путь истинный — как внутри страны, так и на мировой арене. Но их поезд давно ушел. Американское общество не просто расколото. Оно разделено на тех, у кого есть вера, ценности и традиции, то есть стремление сохранить национальное государство, и тех, для кого государство в нынешнем виде не представляет никакой ценности. Теоретически вторые могли бы победить первых — если бы американская глобальная экспансия углублялась и расширялась и сверхдоходы от нее позволяли бы поддерживать и даже повышать уровень и качество жизни американцев. Это частично усыпило бы патриотов и позволило бы тихой сапой продолжать ревизию ценностей и перестройку национального государства в нужном глобалистам направлении. Но на внешней арене у Вашингтона дела обстоят еще хуже, чем дома. Притом что они пока остаются сильнейшей мировой державой, глобальный американский атлантический проект терпит крах. В него уже никто не верит — в том числе даже и на самом Западе. Подъем национального чувства в переживающей сходные процессы (хотя и на более ранней стадии) Европе символически начался параллельно с приходом к власти Трампа. И хотя атлантистам пока что в основном удается сбивать или держать под контролем волну европейского национализма, сам процесс антиглобализма неостановим.Но куда важнее внутризападных дел то, что происходит в мире в целом. А в нем набирает скорость строительство нового, постамериканского миропорядка: формируются горизонтальные связи между ключевыми центрами, каждый из которых при этом становится все сильнее и автономнее от уже обреченного "центра управления глобализацией". Американские телеканалы и соцсети могут прервать трансляцию выступления президента США или пометить его твиты как лживые. Американские банки могут устроить финансовую блокаду Ирану, а американские беспилотники еще могут убивать людей в Йемене. Но власть глобалистской Америки как над миром в целом, так и над собственной страной будет с каждым годом уменьшаться. Это не быстрый процесс — но он может быть существенно ускорен внутренней смутой и ослаблением в США.И присуждение победы Байдену (если Трамп все-таки не сумеет в судах добиться пересчета голосов) как раз и станет огромным шагом на пути к ослаблению Америки. Потому что устойчивый реванш глобалистов невозможен даже на внутриамериканском уровне: им не доверяет собственное население, которое хочет, чтобы элиты занимались ремонтом своей страны. Отобрав у Трампа Белый дом, "глубинное государство" не развернет ситуацию в обратную сторону: требование "осушить болото", звучавшее, кстати, не только из уст Трампа, но и из противоположного лагеря — от самого популярного демократа сенатора-социалиста Берни Сандерса, — станет только сильней. Даже если нынешний период смуты — до момента передачи власти — закончится ничем, национальная Америка будет ждать случая разобраться с дискредитировавшим себя политическим классом. Этот случай представится и через два года (на промежуточных выборах в конгресс), и особенно в 2024-м, когда 78-летний Трамп сможет триумфально вернуться в Белый дом. Причем к этому времени значительно ослабнут не только позиции США на мировой арене (это совершенно объективный ход вещей, тут уже вообще мало что зависит от стратегии Вашингтона), но и еще сильнее прохудится крыша самого американского дома. И починить Соединенные Штаты Америки будет еще тяжелее — если вообще возможно. Но Трамп хотя бы пытался это сделать.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583439212.html

https://ria.ru/20201106/tramp-1583421769.html

https://ria.ru/20201106/bayden-1583424707.html

https://ria.ru/20201106/tramp-1583443131.html

https://ria.ru/20201106/pereschet-1583437164.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

джо байден, берни сандерс, дональд трамп, вашингтон (город), сша