https://ria.ru/20201107/donbass-1583523410.html

ЛНР обвинила Украину в нарушении договоренностей по отводу сил

ЛНР обвинила Украину в нарушении договоренностей по отводу сил

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в нарушении договоренностей по отводу сил и средств от линии... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:32

2020-11-07T15:32

2020-11-07T15:32

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в нарушении договоренностей по отводу сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.Ранее официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий заявил, что Народная милиция зафиксировала активность украинских силовиков на оставленных ранее ими позициях в районе участка разведения сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе."В нарушение договоренностей по отводу сил и средств в районе участков разведения сторон Миссией ОБСЕ в очередной раз было зафиксировано нахождение военнослужащих 30-й бригады (ВС Украины - ред.) на оставленных ранее позициях в районе населенного пункта Золотое", - сказал Осадчий журналистам.По его словам, подобные нарушения со стороны украинских силовиков носят систематический характер."С начала действия комплекса дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, с 27 июля, Миссия ОБСЕ зафиксировала 35 фактов присутствия военнослужащих ВСУ на ранее оставленных позициях в районе населенного пункта Золотое", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом, который завершили к концу ноября.

https://ria.ru/20201107/donbass-1583478048.html

https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, луганская народная республика, украина, в мире