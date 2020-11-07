ЛНР обвинила Украину в нарушении договоренностей по отводу сил
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в нарушении договоренностей по отводу сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий заявил, что Народная милиция зафиксировала активность украинских силовиков на оставленных ранее ими позициях в районе участка разведения сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.
"В нарушение договоренностей по отводу сил и средств в районе участков разведения сторон Миссией ОБСЕ в очередной раз было зафиксировано нахождение военнослужащих 30-й бригады (ВС Украины - ред.) на оставленных ранее позициях в районе населенного пункта Золотое", - сказал Осадчий журналистам.
По его словам, подобные нарушения со стороны украинских силовиков носят систематический характер.
"С начала действия комплекса дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, с 27 июля, Миссия ОБСЕ зафиксировала 35 фактов присутствия военнослужащих ВСУ на ранее оставленных позициях в районе населенного пункта Золотое", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом, который завершили к концу ноября.
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