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Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Киеву $100 млн на Донбасс
Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Киеву $100 млн на Донбасс
Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщил президент Украины... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:15
2020-11-07T11:15
всемирный банк
владимир зеленский
украина
экономика
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КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский."Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке", - написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.Глава государства поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора банка по делам стран Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия и Украина) Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - добавил Зеленский.
https://ria.ru/20201107/nalogi-1583446383.html
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всемирный банк, владимир зеленский, украина, экономика

Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Киеву $100 млн на Донбасс

11:15 07.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке", - написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.
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Глава государства поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора банка по делам стран Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия и Украина) Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - добавил Зеленский.
 
Всемирный банкВладимир ЗеленскийУкраинаЭкономика
 
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