https://ria.ru/20201107/dokumenty-1583473699.html

Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года

Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года

Минобороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором опубликовало архивные документы об одном из важных событий в отечественной... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T00:19

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2020-11-07T00:36

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

общество

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором опубликовало архивные документы об одном из важных событий в отечественной истории XX века — параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.Документы свидетельствуют о скрупулезном подходе командования Московского гарнизона к организации прибытия и убытия пехотных частей, кавалерии и техники, к порядку и времени движения колонн по главной площади страны, к наличию на местах средств связи, регулировщиков, эвакуационных тракторов, ветеринаров. Это удалось сделать, несмотря на тяжелейшую обстановку в боях на подступах к столице.Ноябрьский парад в столице стал, как считают военные историки, знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что даже при колоссальных трудностях и упорных кровопролитных боях у стен Москвы столицу врагу не сдадут.Войска, задействованные в параде, были отправлены на фронт, где уже через месяц в ходе масштабного контрнаступления Красной армии врага отбросили от столицы на 160-200 километров.Седьмого ноября 1941 года состоялись военные парады не только в Москве, но и в Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже. Часть опубликованных архивных документов рассказывают и о них. Например, в отличие от московского, куйбышевский парад включал в себя как наземную, так и воздушную часть.Публикацией документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России военное ведомство продолжает деятельность, направленную на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, отмечает Минобороны.

https://ria.ru/20201107/parad-1583169879.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество