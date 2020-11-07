Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:19 07.11.2020 (обновлено: 00:36 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором опубликовало архивные документы об одном из важных событий в отечественной истории XX века — параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.
"Историко-познавательный раздел "7 ноября 1941. Москва. Красная площадь" составлен на основе архивных документов, рассказывающих о подготовке одного из самых символичных и знаковых военных парадов в истории нашей страны", — говорится в сообщении военного ведомства.
Документы свидетельствуют о скрупулезном подходе командования Московского гарнизона к организации прибытия и убытия пехотных частей, кавалерии и техники, к порядку и времени движения колонн по главной площади страны, к наличию на местах средств связи, регулировщиков, эвакуационных тракторов, ветеринаров. Это удалось сделать, несмотря на тяжелейшую обстановку в боях на подступах к столице.
Ноябрьский парад в столице стал, как считают военные историки, знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что даже при колоссальных трудностях и упорных кровопролитных боях у стен Москвы столицу врагу не сдадут.
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФПлан парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
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План парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФРасчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
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Расчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФДоклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
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Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФДоклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
4 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФНомер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
5 из 5
Номер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
1 из 5
План парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
2 из 5
Расчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
3 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
4 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
5 из 5
Номер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
Войска, задействованные в параде, были отправлены на фронт, где уже через месяц в ходе масштабного контрнаступления Красной армии врага отбросили от столицы на 160-200 километров.
Публикацией документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России военное ведомство продолжает деятельность, направленную на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, отмечает Минобороны.